Nuova Peugeot 408: ecco come sarà il nuovo Suv Coupé

Nuova Peugeot 408 è il nome del nuovo SUV Coupé che la casa automobilistica di Stellantis ha annunciato di voler presentare entro la fine di questo mese di giugno appena iniziato. La vettura è destinata a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori appassionati e addetti ai lavori quando finalmente arriverà in concessionaria presumibilmente a partire dal prossimo autunno.

Nuova Peugeot 408: ecco una nuova ricostruzione di quello che potrebbe essere il suo aspetto

A proposito di questo modello, sappiamo ormai molte cose anche grazie alle numerose foto spia apparse negli ultimi mesi sul web che ci hanno permesso di ricostruire più o meno quello che sarà l’aspetto di questo modello destinato a far aumentare e non di poco le quote di mercato di Peugeot in Europa dato che il SUV si andrà a collocare in un segmento di mercato tra quelli in maggiore crescita nel vecchio continente e non solo.

La nuova Peugeot 408 avrà molto in comune con la nuova Peugeot 308. Le due auto della casa automobilistica transalpina infatti condivideranno la stessa piattaforma, gran parte della gamma dei motori e anche lo stesso stabilimento di produzione che sarà infatti la fabbrica Stellantis di Sochaux.

A proposito della nuova Peugeot 408 qui vi mostriamo alcune nuove ricostruzioni su quello che dovrebbe essere il suo aspetto. Queste immagini sono tratte dal video pubblicato sul canale YouTube Mahboub 1. Come si evince anche da queste immagini che vi mostriamo il nuovo modello di Peugeot avrà tutte le tipiche caratteristiche di un SUV Coupé. Non a caso si dice che il suo rivale diretto dovrebbe essere Renault Arkana un modello che sta ottenendo un discreto successo di vendite nel vecchio continente.

Grazie alla nuova Peugeot 408, che come si evince dal teaser pubblicato dai francesi nei giorni scorsi avrà un frontale molto simile a quello della nuova Peugeot 308, le vendite della casa automobilistica del Leone dovrebbero subire un ulteriore impennata. Infatti questa vettura andrà ad inserirsi in un segmento di mercato tra i più in voga in questo momento come dimostrano i dati di vendita ufficiali.

Il segmento dei crossover coupé, che in un primo momento era frequentato solo da brand premium, è in piena espansione e i marchi generalisti a loro volta si stanno tuffando nel settore. Basti pensare alla buona partenza della Renault Arkana che, solo in Francia, ha già attirato da fine novembre 15.073 acquirenti.

Abbastanza da far ingelosire il quotato Renault Kadjar che, allo stesso tempo, ha convinto solo 9.943 clienti. E la mania per questa nuova “razza” di SUV non si ferma, poiché altri seguiranno le orme di Renault. Tuttavia, tra la moltitudine di prossimi modelli attesi, quello firmato Peugeot si preannuncia già essere uno dei più promettenti.

La nuova Peugeot 408 oltre al tipico tetto spiovente da SUV Coupé dovrebbe offrire dimensioni maggiori rispetto alla nuova Peugeot 308. Si parla infatti di una lunghezza intorno ai 470 cm. Questa dovrebbe garantire uno spazio interno molto buono per i passeggeri e per i bagagli nonostante la presenza del tetto spiovente.

Sicuramente nei prossimi giorni Peugeot svelerà nuovi dettagli del suo nuovo modello che come vi dicevamo poc’anzi sarà ufficialmente presentato entro la fine di questo mese di giugno per poi arrivare sul mercato nel corso del mese di ottobre del 2022. Vi aggiorneremo naturalmente non appena arriveranno ulteriori novità questa vettura del Leone.

