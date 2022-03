Maserati Grecale: ecco come sarebbe la versione a 3 porte [RENDER]

Ha suscitato grande curiosità il debutto di Maserati Grecale tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. Dopo una lunga attesa, il SUV di segmento D della casa automobilistica del tridente è stato svelato a Modena lo scorso 22 marzo. Abbiamo così finalmente avuto tutte le informazioni che ci mancavano a proposito della nuova entry level del brand di lusso del gruppo Stellantis.

Ecco come sarebbe la versione a 3 porte del SUV Maserati Grecale

A proposito di questo modello, segnaliamo che nelle scorse ore il noto designer X-Tomi Design ha pubblicato sul web la sua personale ipotesi di come sarebbe questa vettura in caso di versione a tre porte. Ovviamente una simile versione del SUV non vedrà mai la luce. Infatti non avrebbe alcun senso portare sul mercato una variante di questo tipo di Maserati Grecale che finirebbe semplicemente per ridurre lo spazio nella zona posteriore a causa della mancanza delle portiere e della maggiore inclinazione del tetto.

Tuttavia vi mostriamo ugualmente questo render in quanto rappresenta sicuramente un qualcosa di assai curioso. A parte le modifiche di cui vi abbiamo prima accennato per il resto il modello realizzato in questo rende è uguale in tutto e per tutto al SUV di Maserati nella sua versione di produzione che abbiamo finalmente potuto ammirare nei giorni scorsi con le prime immagini ufficiali.

Ricordiamo che nei prossimi mesi Maserati Grecale arriverà in concessionaria. La sua produzione a Cassino inizierà a breve. I prezzi per acquistare il nuovo SUV partono in Italia da 76.470 euro per la versione d’accesso GT. Le aspettative relative alle vendite di questo modello sono molto elevate per Maserati che spera di incrementare e non di poco le sue immatricolazioni nei prossimi anni.

Ti potrebbe interessare: Maserati Biturbo: il celebre modello della casa del Tridente torna in vita grazie al nuovo Grecale [Render]

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!