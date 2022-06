Jeep Compass ottiene il premio TOP SAFETY PICK

Jeep Compass 2022 ha ottenuto il premio TOP SAFETY PICK dall’Insurance Institute for Highway Safety se equipaggiata con fari specifici. Per guadagnare uno dei due premi dell’Istituto nel 2022, i veicoli devono ottenere buone valutazioni in sei valutazioni di resistenza agli urti IIHS, tra cui la piccola sovrapposizione anteriore lato guidatore, la piccola sovrapposizione anteriore lato passeggero, la sovrapposizione moderata anteriore, il lato originale, la resistenza del tetto e il poggiatesta prove.

Premio TOP SAFETY PICK dall’Insurance Institute for Highway Safety per Jeep Compass

Devono inoltre essere disponibili con un sistema di prevenzione degli incidenti anteriori che ottenga valutazioni avanzate o superiori sia nelle valutazioni da veicolo a veicolo che da veicolo a pedone. Per il TOP SAFETY PICK di livello inferiore, deve essere disponibile almeno un sistema di fari buono o accettabile. Per il TOP SAFETY PICK+ di livello superiore, i fari anteriori buoni o accettabili devono essere standard su tutti gli allestimenti.

Con un sistema di prevenzione degli incidenti anteriori standard che ottiene una valutazione superiore nella valutazione da veicolo a veicolo e una valutazione avanzata nel test da veicolo a pedone, la Jeep Compass soddisfa tutti i requisiti per il premio di livello inferiore nella maggior parte dei livelli di allestimento.

I fari per proiettori a LED disponibili ottengono una buona valutazione e i riflettori a LED di livello base sono valutati accettabili se abbinati all’assistenza agli abbaglianti, che Jeep ha aggiunto a diversi allestimenti nel maggio 2022. Tuttavia, senza questa caratteristica, i fari di base guadagnano una valutazione marginale, impedendo al veicolo di qualificarsi per il “plus”.

“La nuovissima Jeep Compass 2022 sottolinea il nostro incrollabile impegno per la soddisfazione dei clienti”, ha affermato Jim Morrison, vicepresidente di Jeep North America. “Compass combina eccezionali sistemi di sicurezza attiva e passiva con le leggendarie capacità Jeep 4×4. Il risultato è un veicolo di eccezionale valore per gli acquirenti e le loro famiglie” ha concluso il dirigente uno di Jeep che ovviamente non nasconde la sua soddisfazione.

