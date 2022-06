Nuovo Fiat Scudo: il 23 giugno debutterà in un importante mercato [VIDEO TEASER]

Fiat ha confermato ufficialmente che il 23 giugno presenterà in Brasile il nuovo Fiat Scudo. Leader nel mercato dei furgoni nel mercato brasiliano da oltre 10 anni, con Fiorino e Ducato tra i più venduti, la casa automobilistica torinese si prepara al lancio nel suo nuovo veicolo commerciale leggero nel paese per mantenere la sua tradizione dei furgoni.

Attraverso un video teaser pubblicato su YouTube, lo storico marchio italiano ha annunciato l’arrivo della nuova generazione dello Scudo. Progettato appositamente per la clientela business, il nuovo Scudo porterà modernità, robustezza e comfort in una vettura dai grandi costi di esercizio per lunghe routine di lavoro, oltre a poter contare sulla grande capillarità delle concessionarie che solo Fiat ha in Brasile.

Nuovo Fiat Scudo: confermato il debutto ufficiale in Brasile

La nuova generazione del veicolo commerciale è già disponibile in Italia ormai da diversi mesi. Si basa sulla piattaforma Stellantis mid-van e viene offerto sia con motore 100% elettrico che con un propulsore diesel di ultima generazione. L’arrivo di questo modello va ad ampliare una gamma pensata per soddisfare le esigenze di una clientela variegata, fatta di veri professionisti che vedono il proprio veicolo prima di tutto come uno strumento di lavoro e una fonte di reddito.

Proprio per soddisfare queste esigenze, il nuovo Fiat Scudo viene proposto con una serie di caratteristiche che lo rendono il migliore della sua categoria. Il manifesto dell’approccio senza compromessi di Scudo si concretizza nelle caratteristiche della versione elettrica, ai vertici della categoria grazie a un’autonomia che arriva fino a 330 km con una singola ricarica nel ciclo WLTP. Si tratta di una soluzione ideale per chi lavora in città e nelle prime fasce periferiche.

Il nuovo Fiat E-Scudo può essere scelto con batterie da 50 e 75 kWh e inoltre propone una capacità di ricarica fino a 11 kW in corrente alternata e fino a 100 kW in corrente continua per caricare l’80% in soli 45 minuti. La capacità di carico non cambia qualsiasi sia la motorizzazione e resta il cuore del segmento, con un volume del vano di carico fino a 6,6 m³, un carico utile di oltre 1 tonnellata e una capacità di traino di 1 tonnellata.

Fiat ha progettato il nuovo Fiat Scudo per fornire un’esperienza di lavoro senza stress grazie a soluzioni come una posizione di guida identica a quella di un’auto e con un’insonorizzazione di alto livello per ridurre al minimo gli sbalzi e le vibrazioni. A bordo ci sono 14 sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), come il riconoscimento automatico dei cartelli stradali, la frenata di emergenza automatica, il Lane Departure Warning e il Blind Spot Alert.

Il nuovo LCV di Fiat è disponibile in quattro configurazioni (Furgone, Furgone Crew Cab, Cabinato con cassone e Combi M1), tre allestimenti (Easy, Business e Lounge) e quattro powertrain diesel in aggiunta a quello elettrico. Quest’ultimo riesce a sviluppare 136 CV di potenza e 260 Nm di coppia massima.

Le versioni a gasolio, invece, sono le seguenti: 1.5 litri da 102 e 120 CV con cambio manuale a 6 marce, 2 litri da 145 CV con cambio a 8 marce in versione manuale o automatica e 2 litri da 177 CV con trasmissione automatica a 8 rapporti. Per il momento, Fiat non ha confermato quali versioni del nuovo Fiat Scudo verranno commercializzate in Brasile.