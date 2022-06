Ferrari aggiungerà una linea per EV al suo stabilimento

La Ferrari ha in programma di espandere in modo significativo la sua fabbrica di Maranello come parte dei suoi obiettivi di elettrificazione. Secondo un rapporto di Bloomberg, fonti vicine all’azienda hanno condiviso che la casa automobilistica del cavallino rampante ha acquisito spazio vicino allo stabilimento di Maranello e sta già aprendo la strada alla creazione di una terza linea di produzione che si concentrerà su veicoli ibridi ed elettrici. La Ferrari punta anche a creare un nuovo centro di ricerca e sviluppo delle batterie come parte di questo piano di espansione.

Si prevede che l’amministratore delegato della Ferrari Benedetto Vigna dovrebbe condividere i piani della Ferrari per i veicoli elettrici e il business per i prossimi quattro anni entro il 16 giugno. All’inizio di quest’anno, quando Vigna ha assunto la guida della casa automobilistica di lusso, è stato riferito che sebbene la Ferrari sia stata fino a questo momento lenta con l’elettrificazione, il CEO del marchio si concentrerà sulla costruzione di una strategia per i veicoli elettrici. È stato riferito che la Ferrari porterà il suo primo veicolo completamente elettrico sul mercato nel 2025.

Con l’avvento di Vigna, la Ferrari ha subito una ristrutturazione organizzativa poiché il nuovo CEO ha assunto diversi dirigenti dal suo ex datore di lavoro, STMicroelectronic. La Ferrari ha anche collaborato con il produttore di chip Qualcomm Inc. per lavorare su più cabine di pilotaggio digitali per auto.

Attualmente, la Ferrari sta lavorando per portare il suo primo SUV Purosangue che il marchio ha confermato arriverà con un motore V12 . Il SUV Ferrari Purosangue sarà presentato nei prossimi mesi e la casa automobilistica premium prevede di produrre questo modello in piccoli lotti.

Alcuni rapporti precedenti hanno suggerito che il prossimo SUV Ferrari potrebbe essere offerto solo ai proprietari di auto del cavallino rampante Una volta introdotto, il SUV Purosangue rivaleggia con il SUV Lamborghini Urus che ha recentemente raggiunto un traguardo di produzione di 20.000 unità a livello globale.

“La Ferrari è sembrata un po’ meno eccezionale negli ultimi anni, con rendimenti che hanno raggiunto picchi e concorrenti che hanno alzato il livello”, hanno scritto gli analisti di Jefferies in una nota del 30 maggio. Il prossimo evento per gli investitori è “un’opportunità per rivendicare la leadership e capire meglio perché John Elkann ha nominato l’outsider Benedetto Vigna, per ‘reinventare’ la casa di Maranello”.

