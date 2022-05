Ferrari Purosangue: nuovo avvistamento per il SUV [Foto spia]

Ferrari continua a testare Ferrari Purosangue a poche settimane dal debutto del suo primo SUV. Il modello del cavallino rampante che dovrebbe essere svelato molto presto, è stato nuovamente avvistato in strada nei pressi di Maranello da Gabetz Spy Unit come si evince nelle foto pubblicate sul web da Walter Vayr. Ricordiamo che a proposito di questo modello è stato già precedentemente confermato che arriverà con il motore V12.

Nuove foto spia di Ferrari Purosangue avvistato vicino la sede della Ferrari

L’auto, apparsa più volte con e senza mimetica, questa volta è stata avvistata nei pressi della sede dell’azienda. Come è possibile vedere dalle foto Ferrari Purosangue dispone di un sistema di scarico a 4 uscite che in queste immagini per la prima volta viene mostrata in quella che dovrebbe essere la disposizione definitiva.

Il portellone ha un’apertura abbastanza ampia e nessun tergicristallo posteriore poiché la Ferrari ha dato la priorità al design rispetto alla praticità. Uno spoiler sul tetto è evidente ma forse non così aggressivo come ci saremmo aspettati e come sembrava da precedenti foto spia. Sarà interessante vedere inoltre se Ferrari Purosangue avrà le maniglie delle portiere posteriori nel punto tradizionale o accanto al montante C per migliorare la silhouette e ed essere ancora più simile a una coupé.

Questo è uno dei modelli più attesi di questo 2022. Il boss della Ferrari Benedetto Vigna ha assicurato che il debutto avverrà entro fine anno. Qualcuno ipotizza che questo modello possa essere svelato già nel corso della prossima estate. Vigna ha anche confermato che nella gamma dei motori sarà presente ancora un motore V12.

Il design di questa auto dopo le numerose foto spia e anche le immagini “rubate” dalla fabbrica di Maranello sembra ormai lasciare pochissimi dubbi. Con questa auto la casa automobilistica del cavallino rampante proverà a dare serio filo da torcere alle rivali di Lamborghini, Aston Martin, Bentley etc.

