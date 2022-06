Ferrari F8 Tributo sfida Porsche Carrera 911 GT2 RS: come sarà andata? [VIDEO]

Da un lato del “ring”, la Ferrari F8 Tributo. Da quello opposto, la Porsche Carrera 911 GT2 RS. I due bolidi si sono confrontati in un infuocato testa a testa sulla pista dell’Acto Dragway del New Jersey. Proprio qui il canale YouTube DragTimes ha ripreso la spettacolare battaglia per stabilire quale delle due vetture primeggi in quanto a prestazioni.

Ferrari F8 Tributo: drag race con la Porsche Carrera 911 GT2 RS

Le premesse erano a dir poco allettanti. Lungo il tracciato statunitense, si presentava la Ferrari F8 Tributo, spinta da un V8 biturbo da 3,9 litri, in grado di sprigionare una potenza complessiva di 710 cavalli. Ad affrontarla il bolide tedesco, costruito nel 2018, che ben si difendeva sulla carta, forte di un motore biturbo da 700 cavalli. Il duello sembrava equilibrato anche perché entrambe hanno trazione posteriore e montano pneumatici da strada Michelin. In definitiva, si tratta di un match in teoria alla pari, se analizziamo i freddi numeri; ma lo stesso sarà valso pure nella pratica?

La prima gara tra la Ferrari F8 Tributo e la Porsche 911 GT2 RS è andata al bolide del Cavallino Rampante per un margine davvero minimo: 0,3 secondi! A determinare l’esito giusto un tempo di reazione inferiore da parte del conducente. Difatti, la velocità massima raggiunta dai due “squali di terra” è pressoché identica e il peso inferiore del gioiello tedesco non sembra garantirle un vantaggio tale da avere la meglio sulla rivale.

Il secondo round ha rivelato uno spettacolo persino superiore. Ciò poiché i tempi di reazione sono apparsi quasi identici e la velocità di picco ottenuta si è ancor più assottigliata. Alla fine, però, l’ha spuntata la Porsche 911 GT2 RS, per quel minimo vantaggio guadagnato dal pilota: per la precisione, lo scarto è stato pari a 0,037 secondi!

Infine, eccoci alla bella, allo “spareggio”. Forte di una partenza perfetta, la Ferrari F8 Tributo ha “bruciato” la Porsche e per quest’ultima non c’è stato nulla da fare, se non rendere onore e merito alla controparte. L’andamento ve lo abbiamo raccontato, ora largo alle immagini: prendete bibite e patatine, mettetevi comodo sul vostro divano (o scrivania del pc)… e buon divertimento!