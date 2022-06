Jeep B-SUV: ancora una ipotesi sul suo aspetto

Crescono le aspettative sul prossimo Jeep B-SUV, l’inedito SUV che sarà più piccolo della Renegade. Questo perché a fine maggio è trapelata su internet una foto della Baby Jeep in prova, che ne svela alcune caratteristiche. Non c’è più alcun dubbio che il futuro SUV compatto sarà, infatti, una Peugeot con il volto di una Jeep, che mostriamo qui nelle proiezioni del designer Kleber Silva.

Nuova ipotesi sul design del futuro Jeep B-SUV

Stellantis sta intensificando la sinergia e la cooperazione tra i suoi marchi e il progetto Jeep ha una buona ragione per avere la base CMP di Peugeot. Questo perché il marchio francese è molto più avanti nella produzione di auto elettriche compatte e la nuova piattaforma e-CMP è un’opportunità d’oro per Jeep per avere il suo primo EV.

Non c’è ancora un nome impostato per la Jeep B-SUV. All’interno del gruppo Stellantis, l’auto è conosciuta come Project 516. Alcuni siti web hanno pubblicato che c’è la possibilità che il nome ufficiale sia Jeepster, il che suona un po’ strano, sembra infatti un po’ difficile che l’auto posso essere chiamata Jeep Jeepster.

Una foto dell’auto in versione prototipo camuffato è stata pubblicata da alcuni siti. È possibile che la Baby Jeep debutterà con il motore elettrico della Peugeot e-208 GT, che ha 136 CV (100 kW) e 260 Nm di coppia, ma con modifiche. Come tutte le Jeep, avrà trazione 4×4 e dovrebbe essere lanciato nella prima metà del 2023.

Ricordiamo che questa auto avrà un ruolo importante all’interno della gamma di Jeep facendo conquistare nuove quote di mercato alla casa automobilistica americana di Stellantis. Vedremo dunque a proposito di questo atteso veicolo quali altre novità arriveranno nel corso dei prossimi mesi da Jeep.

