Jeep conferma la sua leadership nel segmento dei SUV in Brasile

A maggio, Jeep ha confermato ancora una volta la leadership nel segmento dei SUV in Brasile con una quota di mercato pari al 20,2% nel segmento e 12.827 unità vendute complessivamente.

Considerando le vendite accumulate nei primi cinque mesi del 2022, la casa automobilistica americana ha già immatricolato circa 54.000 veicoli, conquistando quest’anno una quota del 7,9% del mercato totale brasiliano. Parliamo di un aumento dello 0,8% rispetto allo stesso periodo del 2021.

Jeep: a maggio 2022 ha conquistato una quota di mercato del 20,2% nel mercato brasiliano

Le Jeep prodotte in Brasile continuano a conquistare delle ottime performance nell’anno, in particolare la Jeep Compass che guida il segmento dei C-SUV con il 41,7% di quota di mercato il Commander che mantiene anche la leadership tra i D-SUV con una quota del 35% nei primi cinque mesi del 2022.

Maggio è stato anche il mese in cui il brand ha annunciato l’aumento della sua gamma offerta in Brasile. Il Jeep Gladiator, che arriverà presto nel mercato brasiliano, ha già mostrato un po’ tutte le sue capacità off-road nel reality “No Limite” di Rede Globo e ha lasciato i clienti in attesa di tutta la sua versatilità, tecnologia e autenticità tipica dell’iconico marchio off-road.

Everton Kurdejak, vicepresidente delle operazioni commerciali di Jeep Brasile, ha detto che i risultati raggiunti nel 2022 portano il brand a una performance eccezionale in un mercato così difficile. Lavorare insieme alla rete di concessionarie ha fatto la differenza per continuare a essere il marchio numero uno nel segmento dei SUV nel mercato brasiliano.

A maggio, il costruttore di Stellantis ha anche rivelato l’arrivo molto presto del pick-up più capace al mondo sul mercato brasiliano, il Gladiator. Questo modello ridefinirà sicuramente il concetto di avventura e fuoristrada nel segmento dei pick-up in Brasile.