Jeep Baby SUV: nuovo boom con Stellantis?

Jeep Baby SUV è il prossimo modello ad arrivare nella gamma della casa automobilistica americana. Il veicolo sarà lanciato nel 2023 e sempre nello stesso anno partirà la produzione presso lo stabilimento Stellantis di Tychy in Polonia. Questo sarà il primo modello di un marchio ex Fiat Chrysler Automobiles ad usare la piattaforma CMP ex PSA Groupe. Il veicolo sarà inoltre quasi sicuramente anche la prima auto completamente elettrica ad essere lanciata dal costruttore americano sul mercato nel corso del 2024.

Jeep baby SUV: la casa americana è pronta ad un nuovo boom

Jeep Baby SUV è un modello particolarmente atteso dalla casa automobilistica americana e più in generale dal gruppo Stellantis in quanto si prevede che con il suo arrivo sul mercato in Europa un nuovo boom di immatricolazioni potrebbe caratterizzare il marchio specializzato in SUV di Stellantis.

Nonostante le cose vadano molto bene per la casa americana, Stellantis ha intenzione di migliorare ulteriormente la situazione per il suo brand in maniera da renderlo sempre più insieme a Peugeot il marchio leader del gruppo automobilistico.

L’ambizione è quella di completare la trasformazione della casa automobilistica già partita negli scorsi anni e che alla fine punta a creare un marchio che grazie ai suoi modelli abbia una valenza mondiale.

Da questo punto di vista Jeep baby SUV il cui nome rimane al momento sconosciuto avrà un ruolo molto importante in quanto modello di ingresso nella gamma della casa americana. Qui vi mostriamo un nuovo render di Kleber Silva che prova ad ipotizzare quello che potrebbe essere l’aspetto di questo modello che se tutto va bene forse conosceremo già verso la fine del prossimo anno, quanto meno in versione prototipo.

Jeep Baby SUV: la casa americana spera in un nuovo boom delle sue immatricolazioni in Europa grazie a questo modello e non solo

Ricordiamo però che questo di Jeep Baby SUV non sarà l’unico movimento che la casa americana effettuerà nei prossimi anni. In proposito cresce l’attesa di conoscere il piano industriale di Stellantis che dovrebbe fare luce su quello che accadrà nella gamma del produttore statunitense. Qualche movimento importante per l’Europa infatti potrebbe giungere anche da altri segmenti di mercato.

Questo ovviamente oltre all’inevitabile elettrificazione della gamma che con il passare degli anni sarà sempre più massiccia e finirà per riguardare un po’ tutti i modelli presenti nella gamma del costruttore nord americano. Quello che è certo è che nei prossimi anni a proposito di Jeep ne vedremo delle belle.

Carlos Tavares già stimava il brand prima ancora della fusione di Stellantis e ha fatto capire di voler puntare forte su questo marchio per rendere il suo gruppo ancora più forte sul mercato nel corso del prossimo decennio. Le ambizioni ci sono, i soldi non mancano dunque sembra che le cose nei prossimi anni possano andare a meraviglia. Jeep baby SUV sarà dunque una sorta di antipasto di quello che in futuro sarà Jeep.

