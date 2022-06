Auto elettriche: i conducenti di EV sono meno stressati al volante

I conducenti di auto elettriche e ibride si sentono meno stressati al volante rispetto a quelli che possiedono una vettura a benzina o diesel, secondo una ricerca condotta da DS Automobiles.

In un sondaggio effettuato su 2000 guidatori del Regno Unito, oltre il 78% ha subito stress durante la guida. Tuttavia, il 38% dei proprietari di auto elettriche e ibride ha affermato che la loro auto attuale li fa sentire meno stressati rispetto alle precedenti benzina o diesel che hanno posseduto.

Il 31% di coloro che soffrono di stress ha ammesso che ciò influisce negativamente sulla loro capacità di guida, con conducenti stressati più propensi a prendere decisioni avventate e prestare meno attenzione ai potenziali pericoli. Ciò evidenzia l’importanza di un ambiente di guida rilassante, con il 20% dei conducenti che afferma che le caratteristiche progettate per ridurre lo stress sono qualcosa che di solito prendono in considerazione quando cercano un modello nuovo.

Tra le caratteristiche che i guidatori hanno ritenuto più efficaci nel ridurre lo stress, il 41% degli intervistati ha citato una guida silenziosa e raffinata. Con la possibilità di funzionare con alimentazione elettrica quasi silenziosa, la tecnologia E-Tense sviluppata dal brand francese per veicoli elettrificati aiuta a offrire un’esperienza di guida tranquilla e coinvolgente.

La DS 3 Crossback E-Tense completamente elettrica, ad esempio, può viaggiare fino a 341 km con una singola carica (nel ciclo di test WLTP) e beneficia dell’esperienza del team DS Performance di Formula E. DS Automobiles offre anche versioni ibride plug-in di DS 4, DS 7 Crossback e DS 9, ciascuna in grado di percorrere più di 48 km in modalità 100% elettrica (e sempre nel ciclo WLTP). La casa automobilistica ha già annunciato che, dal 2024, ogni nuovo modello sarà full electric.

Jules Tilstone, amministratore delegato di DS Automobiles UK, ha dichiarato che a volte, guidare può essere tanto stressante quanto divertente, ma uno dei tanti vantaggi del passaggio all’elettrico è che può aiutare i conducenti a sentirsi più rilassati al volante. Dal 2019, DS Automobiles offre una versione elettrificata di ogni modello della sua gamma e dal 2024 lancerà solo veicoli completamente elettrici. Combinato con il savoir-faire di lusso francese e la tecnologia innovativa, l’azienda offre ai conducenti un’esperienza di guida memorabile e senza stress.

Gli interni e i sedili confortevoli contribuiscono a ridurre lo stress

Altre caratteristiche che rispettivamente il 52% e il 34% dei conducenti hanno affermato che aiutano a ridurre lo stress sono interni e sedili confortevoli e una guida fluida. Il costruttore parigino utilizza materiali raffinati in tutta la sua gamma (tra cui alcantara, fibra di carbonio e legno), oltre a caratteristiche di lusso come i sedili dotati della funzione massaggio, per creare interni confortevoli e sofisticati. Questi materiali sono incorporati utilizzando le tecniche di rivestimento che si trovano nei couturier.

I modelli concepiti da DS Automobiles beneficiano inoltre di una tecnologia innovativa per creare un’esperienza di guida senza stress, incluse le sospensioni DS Active Scan Suspension. Disponibile sulla nuova DS 4, questa innovazione scansiona la strada da percorrere e monitora ogni movimento, consentendo al sistema di controllare ciascuna ruota in modo indipendente e garantendo così una guida fluida e composta in ogni momento.

Tuttavia, non è solo la guida che è risultata essere una fonte di stress: il 51% degli intervistati ha affermato di aver trovato stressante l’esperienza complessiva dell’acquisto e del possesso di un’auto. Attraverso il suo esclusivo programma Only You, DS Automobiles offre una raccolta di servizi, come test drive su misura e consegna e ritiro del veicolo, progettati per rendere l’esperienza di possesso facile e senza stress.