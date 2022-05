DS 4 E-Tense: ecco le tecnologie al servizio di performance e autonomia

La DS 4 E-Tense si distingue nel segmento C premium per il suo design radicale, il suo abitacolo che combina il meglio del savoir-faire artigianale francese con la tecnologia più avanzata e per le prestazioni della sua trasmissione ibrida plug-in, che propone dati di riferimento: 225 CV di potenza combinati con emissioni ridotte di 35 g/km di CO2 nel ciclo combinato o zero in modalità Electric e un’autonomia fino a 55 km con una singola ricarica (WLTP).

DS Automobiles ha messo il meglio della sua ingegneria e ricerca e sviluppo al servizio dell’efficienza energetica e delle prestazioni di questo modello, con il FIA Formula E World Championship come il miglior laboratorio per testare i suoi progressi.

DS 4 E-Tense: la vettura ibrida plug-in viene fornita con una serie di tecnologie all’avanguardia

In una competizione tra veicoli elettrici di altissimo livello, dove ogni piccolo dettaglio rappresenta la differenza tra vittoria e sconfitta, si sono forgiate le basi per caratteristiche innovative come la frenata rigenerativa o la funzione E-Save, che permettono di guadagnare autonomia senza doversi fermare per ricaricare la batteria.

La frenata rigenerativa, come suggerisce il nome, utilizza le decelerazioni della DS 4 E-Tense per mantenere o addirittura aumentare il livello di carica della batteria. Il suo segreto è convertire in energia elettrica l’energia cinetica delle ruote in fase di frenata o rallentamento. In questo modo si guadagnano km di autonomia durante la guida.

Ispirata al “boost” delle monoposto di Formula E, la modalità E-Save permette di risparmiare energia per il momento non necessaria. Se sui circuiti serve per ottenere un’accelerazione extra determinante per guadagnare posizioni, nella DS 4 permette di programmare l’utilizzo della modalità elettrica per una determinata parte del viaggio. In questo modo si potrà godere dei vantaggi di una guida a “emissioni zero” durante i 10 o 20 km in cui si percorreranno tratti urbani o anche zone riservate ai soli veicoli elettrici.

Queste innovazioni, che ottimizzano l’efficienza e l’autonomia della DS 4 E-Tense, sono abbinate a quattro modalità di guida, facilmente selezionabili dalla consolle e perfettamente adattate ai gusti di chi è al volante e delle circostanze del viaggio.

La modalità Electric, attivata di default, ottimizza consumi e autonomia per percorrere 55 km a zero emissioni, in silenzio e senza vibrazioni, mantenendo una grande reattività, mentre la modalità Hybrid ricerca sempre la migliore combinazione tra il motore a benzina e la batteria elettrica, adattandosi alle vicissitudini del viaggio.

Per gli amanti del brivido, la modalità Sport sfrutta al massimo i 225 CV di potenza combinata della DS 4 E-Tense. Elementi come il pedale dell’acceleratore, le sospensioni e il cambio offrono il massimo delle sensazioni e si configurano al servizio del piacere di guida.

Infine, la modalità Comfort attiva le sospensioni DS Active Scan per garantire, in ogni momento e in tempo reale, il miglior livello di solidità degli ammortizzatori al suolo per offrire ai passeggeri una guida confortevole su qualsiasi tipo di superficie.