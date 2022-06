Peugeot svela i piloti per le sue due hypercar del WEC

Peugeot ha annunciato mercoledì i due equipaggi che si sfideranno nella loro prima gara di Campionato con la nuova 9X8 il prossimo 10 luglio a Monza. Gli ex piloti di Formula 1 Jean-Eric Vergne e Paul di Resta si uniranno al campione 2019 della European Le Mans Series LMP3 Mikkel Jensen con la vettura numero 93, mentre l’auto sorella numero 94 del marchio sarà equipaggiata dal vincitore della 24 Ore di Le Mans 2013 Loic Duval, l’ex alpine Gustavo Menezes e James Rossiter.

Peugeot 9×8: sono state finalmente rivelati i team di piloti per le due auto per il WEC che debutteranno a Monza il 10 luglio

E’ stato nel febbraio 2021 la prima volta che Peugeot aveva annunciato la sua formazione completa di piloti per il suo programma WEC Hypercar, ma l’annuncio di mercoledì segna la prima volta che viene rivelata l’esatta combinazione in cui i 6 piloti condivideranno le due vetture.

Rossiter è stato inizialmente ingaggiato come pilota collaudatore e di riserva per la squadra oltre alla squadra principale di sei piloti, ma è stato promosso al posto di gara per Monza in seguito alla decisione del pilota reclutato inizialmente Kevin Magnussen di tornare in Formula 1 con il team Haas.

Rossiter, che è fortemente coinvolto nella gestione del team di Formula E DS Techeetah che fa parte dello stesso Gruppo Stellantis, dovrebbe anche correre per il marchio nel penultimo round della stagione WEC 2022 al Fuji.

L’annuncio della rivelazione dei due equipaggi del WEC Peugeot è stato fatto alla vigilia della 90esima edizione della 24 Ore di Le Mans, dove il marchio nostrano presenterà al pubblico la nuova ibrida 9X8, avendo deciso di saltare la gara a favore di tempi di test più lunghi.

Ti potrebbe interessare: Peugeot registra il volume di vendite più alto negli ultimi otto anni in Brasile