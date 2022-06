Peugeot registra il volume di vendite più alto negli ultimi otto anni in Brasile

Peugeot ha conquistato dei risultati eccezionali in Brasile. Ha registrato le vendite più alte dal 2014. Nel solo mese di maggio, il marchio francese ha registrato 4452 unità, con un aumento del 76% rispetto allo stesso periodo del 2021 e una quota di mercato pari al 2,5%.

Nel 2022, Peugeot rimane in testa come il brand in più rapida crescita, in termini di volume percentuale, nell’industria automobilistica brasiliana. Da gennaio a maggio, il brand ha venduto 16.671 veicoli, in crescita dell’87%, mentre il mercato automobilistico generale ha registrato un calo del 18%, rispetto allo stesso periodo del 2021.

Peugeot: a maggio in Brasile ha registrato un aumento delle vendite del 76%

Peugeot ha effettuato anche alcuni importanti lanci nel mese di maggio, oltre ad aver ottenuto buoni risultati. Grazie alle strategie adottate da Stellantis, la casa del Leone ha presentato al mercato il Partner Rapid, prodotto nello stabilimento di Betim (MG), e introdotto il nuovo motore Firefly da 1 litro, già affermato nel mercato, nella gamma della Peugeot 208.

Con la gamma di utilitarie più completa sul mercato, Peugeot scommette anche sui suoi programmi Rede Pro e Totale Care Pro per il successo delle vendite del Peugeot Partner Rapid 2023. Presentato in due versioni, Business e Business Pack, il nuovissimo van offre un’esperienza di guida simile a quella di un’auto ed è in grado di soddisfare le diverse esigenze di aziende e liberi professionisti.

La nuova Peugeot 208 1.0 si declina in due proposte competitive (Like e Style), senza rinunciare alle qualità che contraddistinguono questo modello, tra cui un design pienamente espressivo, caratteristiche di serie che elevano la qualità e il livello di comfort del prodotto. Un esempio è il nuovo sistema di infotainment Peugeot Connect con display da 10.3 pollici. Oltre all’inconfondibile artiglio a LED accanto ai fari, una caratteristica che diventa addirittura di serie su tutta la gamma della nuova 208.

L’arrivo del nuovo motore per la 208 esprime anche il rafforzamento del marchio francese in una categoria di estrema importanza nel mercato brasiliano, che rappresenta attualmente circa il 60% delle vendite all’interno del segmento B delle hatch.

Gli importanti lanci fanno parte della solida strategia di crescita e capillarità di Peugeot in Brasile. Puntando sull’esperienza e sulla soddisfazione del consumatore, la casa automobilistica francese prosegue con il suo piano di espansione delle concessionarie, proponendo veicoli in pronta consegna e buoni risultati da raggiungere mese dopo mese.