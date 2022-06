Nuova Citroen C3: a metà luglio debutta in questo paese

La nuova Citroen C3 è sicuramente una delle novità più interessanti di Citroen a livello globale. A proposito di questo modello, nelle scorse ore si è sparsa la voce che Citroen introdurrà il suo primo prodotto made in India a metà luglio di quest’anno. Lo hanno confermato alcuni concessionari. Inoltre, già adesso vengono accettate anche prenotazioni a livello di rivenditore per un importo simbolico di Rs 21.000.

A metà luglio debutta in India la nuova Citroen C3

Citroen ha fatto la sua incursione nel mercato indiano con l’ammiraglia C5 Aircross. Con la nuova Citroen C3, il marchio francese cercherà adesso di raggiungere il cuore del mercato. Contrariamente alla tendenza e a quella che è stata una formula collaudata per le nuove case automobilistiche per avere successo in India, il primo prodotto per il mercato di massa di Citroen non è un SUV.

Nonostante sia un modello di fascia alta, Citroen rifiuta di chiamarlo SUV, definendolo invece una “berlina con una svolta”. L’azienda ha scelto di puntare al segmento delle berline a basso costo con una piattaforma conveniente e alti livelli di localizzazione.

Di recente, tuttavia, le vendite di autovettura a tre o a cinque porte sono diminuite, grazie ai SUV che praticamente si sono insinuati in ogni segmento di auto. Per Citroen, ciò è ulteriormente aggravato dal fatto che la sua rete in India è attualmente piuttosto scarsa, il che significa che raggiungere le masse sarà ancora più difficile.

Citroen, tuttavia, è piuttosto ottimista, come ha affermato Vincent Cobee, CEO di Citroen, in un’intervista: “Speriamo di crescere man mano che andiamo avanti”. L’azienda punta sui suoi sforzi di localizzazione (oltre il 90%) Con la nuova Citroen C3, Citroen dovrebbe offrire livelli di personalizzazione mai visti prima nel mercato e sta anche lavorando attivamente per aumentare i punti di contatto del rivenditore e dell’assistenza prima del lancio della C3.

