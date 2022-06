Italian F4 Championship: doppietta per Prema Racing a Misano

È Andrea Kimi Antonelli di Prema Racing il dominatore del secondo round stagionale dell’Italian F4 Championship Certified by FIA.

Il pilota bolognese ha conquistato le tre pole position, ha vinto le prime due gare sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli e ha comandato sino a due giri dal termine di Gara 3, quando il suo compagno di squadra Rafael Camara, lo ha infilato alla ripartenza dopo la safety car e ha conquistato il secondo successo stagionale che vale il comando della classifica assoluta oltre a quella riservata agli esordienti.

Italian F4 Championship: ecco come è andato il secondo round stagionale

Weekend difficile per Alex Dunne di US Racing che ha faticato in qualifica. Dopo aver conquistato il terzo posto in Gara 1, è stato costretto a rimontare dalle retrovie in Gara 2 e ad accontentarsi di un settimo posto in Gara 3.

In Gara 1, tra le 36 monoposto Tatuus F4 T-421, spinte dal motore Abarth T-Jet da 1.4 litri da 180 CV, c’è stata una lotta serrata tra Antonelli e Camara che si sono scambiati più volte le posizioni davanti ai loro compagni di team Charlie Wurz e James Wharton di Prema Racing).

Nel finale, Alex Dunne ha approfittato della lotta tra l’austriaco e l’australiano e ha conquistato il podio. In Gara 2 è poker Prema Racing con Antonelli che si è piazzato davanti a Wurz, Wharton e Camara, mentre in Gara 3 Antonelli è stato beffato nel finale da Camara che, nella ripartenza dopo una safety car, è riuscito a portarsi al comando.

Antonelli ha preceduto Marcus Amand di US Racing al termine della gara, che è stata fermata con bandiera rossa a 2 minuti dal termine per un contatto multiplo che ha coinvolto diverse vetture, ma senza conseguenze per i piloti.

Ottimo fine settimana per la 18enne Maya Weug di Iron Dames. L’olandese di Ferrari Driver Academy ha conquistato un settimo e un ottavo posto che valgono punti importanti in classifica.

Il prossimo round dell’Italian F4 Championship è in programma tra due settimane sul circuito di Spa-Francorchamps, l’università dell’automobilismo tra i boschi delle Ardenne in Belgio. La prossima settimana, invece, saranno in scena la British F4 Championship sul tracciato di Oulton Park e la Spanish F4 Championship al Ricardo Tormo di Valencia.

Ecco l’attuale classifica dell’Italian F4 Championship: