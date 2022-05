Abarth Pulse: primo avvistamento dal vivo senza camuffamento

Il nuovo Abarth Pulse (o Fiat Pulse Abarth come viene definito in Brasile) è stato avvistato sulle strade brasiliane senza alcuna mitizzazione prima della presentazione ufficiale prevista nella seconda metà di quest’anno.

Preparando il terreno per lo Scorpione nel mercato brasiliano, il Pulse ad alte prestazioni non vuole assolutamente nascondere il suo design, con l’obiettivo di anticipare una gamma di auto sportive per il mercato.

Abarth Pulse: una foto spia pubblicata in rete mostra dal vivo il retro del SUV

A differenza dei modelli precedenti, che sfoggiavano soltanto lo Scorpione, questa volta il Pulse Abarth farà parte di un sub-brand che nel mercato brasiliano avrà una propria rete di concessionarie. Infatti, Abarth non avrà solo un proprio corner in alcune concessionarie, ma un intero pacchetto di assistenza, accessori e un club esclusivo per tutti gli appassionati.

In base alle ultime informazioni trapelate su Internet, oltre al Fiat Pulse, il marchio di Stellantis probabilmente aggiungerà alla sua gamma il Progetto 376 (che dovrebbe avere Fiat Fastback come nome commerciale) e anche Argo e Cronos appositamente preparate per rispecchiare i canoni del brand dello Scorpione.

Mettendo da parte i pick-up Strada e Toro, Abarth ha fatto un’eccezione per il SUV che sembrano essere ormai la via da seguire. Per quanto riguarda le modifiche, oltre al look che porta lo Scorpione nella griglia stilizzata nera, l’Abarth Pulse avrà nuovi fendinebbia, paraurti con spoiler integrato, voluminose minigonne laterali e cerchi più grandi.

Con montanti e tetto neri, il Fiat Pulse Abarth porterà la scritta del marchio sul cofano del bagagliaio, sfoggiando anche un paraurti esclusivo con doppio scarico cromato. Precedenti avvistamenti hanno confermato che sulla parte frontale ci sarà un paraurti unico caratterizzato da una griglia a nido d’ape e il logo dello Scorpione posizionato al centro.

Cerchi da 17″ e nuovo sistema Uconnect 5

Al posto delle luci aggiuntive troveremo due prese d’aria disposte verticalmente. Questi sono stati spostati nella zona inferiore mentre una barra rossa completa i look. Il profilo laterale, invece, vedrà la presenza di cerchi da 17” con pneumatici di 215/50 R17 e con dei freni a tamburo nella parte posteriore.

All’interno possiamo aspettarci dei veri sedili sportivi con il nome o il logo Abarth, oltre a un volante con lo Scorpione al centro, interni scuri e diverse parti in nero lucido. Il sistema di infotainment potrebbe essere il nuovo Uconnect 5 di Stellantis con display touch da 10 pollici disposta nella console centrale, abbinato a un quadro strumenti analogico/digitale stilizzato e una pedaliera sportiva.

Il motore presente sotto il cofano dell’Abarth Pulse non potrà che essere il GSE Turbo da 1.3 litri che sviluppa fino a 185 CV di potenza (usando l’etanolo oppure 180 CV con la benzina) e 270 Nm di coppia massima, abbinato a un cambio automatico a 6 marce con rapporti modificati.

Infine, il primo modello di Abarth per il mercato brasiliano avrà almeno due modalità sportive per esprimere al massimo tutto il suo potenziale. In concomitanza con il lancio del Fiat Pulse Abarth saranno svelate una serie di iniziative per avviare il brand in Brasile. Un esempio è la piattaforma digitale creata per avvicinare i clienti appassionati di performance.