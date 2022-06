Jeep Wrangler 2022 debutta in un importante mercato

La Jeep Wrangler 2022 arriva in Brasile nelle versioni Rubicon e Sahara 4P (quattro porte) e 2P (due porte). Presentano diverse novità e sono ancora più comode per la vita di tutti i giorni e, soprattutto, efficienti per affrontare i percorsi fuoristrada più difficili, il loro habitat principale.

Icona del suo segmento, la Wrangler 2022 è ora dotata di nuovi sistemi di guida autonoma, attivazione automatica degli abbaglianti e telecamera off-road anteriore di serie su tutte le versioni.

Jeep Wrangler 2022: la nuova gamma del fuoristrada arriva nel mercato brasiliano

La fotocamera frontale è stata progettata per rendere la vita ancora più facile ai clienti Jeep sui sentieri. Utilizza un obiettivo grandangolare ed è posizionata centralmente lungo l’iconica griglia a sette barre. La sua attivazione avviene tramite lo schermo da 8.4 pollici del sistema di infotainment Uconnect e consente al guidatore di vedere gli ostacoli davanti.

Poiché ogni Jeep non ha paura del fango, la telecamera anteriore off-road dispone di un sistema di lavaggio automatico integrato. Quando attivato, un getto d’acqua ad alta pressione rimuove lo sporco come fango e sporco dall’obiettivo, garantendo la migliore visione per il guidatore. Può essere utilizzato anche insieme alla telecamera posteriore e ai sensori di parcheggio per facilitare le luci e le manovre.

Un altro vantaggio offerto dalla Jeep Wrangler 2022 è l’arrivo di un pacchetto completo di sistemi di assistenza alla guida. Il cruise control adattivo aumenta il comfort di viaggio, mantenendo automaticamente una distanza di sicurezza dall’auto che precede. Se l’altro veicolo frena, la Wrangler riduce automaticamente la velocità e torna a quella velocità programmata non appena l’altra vettura esce dalla corsia o riprende l’accelerazione.

Il sistema include anche la frenata di emergenza automatica (AEB). Questa tecnologia monitora costantemente il traffico anteriore, avvertendo il conducente di un eventuale rischio di collisione. In assenza di attività da parte del conducente, l’AEB può frenare il veicolo automaticamente, riducendo i danni in caso di incidente od evitando collisioni di lieve entità.

Ci sono anche gli abbaglianti con attivazione automatica

Questo pacchetto è completato dall’attivazione automatica degli abbaglianti con tecnologia Full LED. Utilizza le immagini della telecamera posizionata sopra il parabrezza per tracciare il traffico dei veicoli davanti alla Jeep Wrangler (in entrambe le direzioni). Quando viene rilevata la vicinanza a un’auto, gli abbaglianti dei fari vengono regolati automaticamente per evitare di abbagliare gli altri conducenti. Ciò consente al guidatore di concentrarsi completamente sul viaggio e di avere la migliore illuminazione in ogni situazione.

La versione Rubicon dispone anche del sistema Off-road+. Quando attivato, adatta automaticamente la Jeep Wrangler Rubicon alle condizioni del terreno. Opera nei principali sistemi, come acceleratore, controllo Selec-Speed, controllo di trazione e cambi marcia, al fine di garantire prestazioni ottimali per il terreno. Se abilitato in 4-HI, adatta il funzionamento a velocità più elevate sulla sabbia. Se abilitato in 4-LO, imposta il funzionamento per fuoristrada con marce ridotte.

La Jeep Wrangler 2022 arriva anche con cerchi in lega di alluminio e nero lucido che migliorano ulteriormente l’aspetto fuoristrada del modello. Sotto il cofano troviamo un motore turbo da 272 CV e 400 Nm di coppia, con cambio automatico a 8 rapporti, trazione 4×4 e differenziali anteriori e posteriori con bloccaggio e l’esclusiva barra stabilizzatrice anteriore con disconnessione.