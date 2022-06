Dal 2027 Fiat venderà solo auto elettriche

Fiat ha già iniziato il suo percorso verso l’elettromobilità. Come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, il produttore italiano non offrirà più auto con motore a combustione interna nel Regno Unito da luglio. Dalla principale casa automobilistica italiana saranno vendute solo auto ibride ed elettriche.

Fiat: è ufficiale, dal 2027 solo auto elettriche in Europa

Olivier François, direttore di Fiat e Abarth, ha dichiarato in un’intervista ad Auto, Motor und Sport che dal 2027 Fiat non venderà più auto a combustione in tutta Europa. In altre regioni del mondo in cui vengono vendute auto di questo marchio, il passaggio all’elettromobilità dovrebbe avvenire entro il 2030.

La strategia ufficiale della Fiat, appartenente al gruppo Stellantis, è quella di ritirarsi dal mercato delle auto a combustione interna entro il 2030. Tuttavia, secondo un rapporto ufficiale di Stellantis per il 2021, Fiat non ha in programma di vendere auto a benzina e diesel in Europa dopo il 2027.

L’intero gruppo, a cui appartiene Fiat, vuole vendere cinque milioni di auto elettriche a batteria (BEV) all’anno nel 2030. La stessa casa italiana ha una forte ambizione di diventare uno dei primi produttori di auto elettriche low cost con Olivier François che ha affermato addirittura che il marchio italiano sarà “Tesla del popolo” .

Più della metà dell’offerta di Fiat è costituita da auto elettriche e ibride. Gli ultimi modelli ad aggiungersi il portafoglio di elettromobilità del marchio sono la Fiat 500X e la Fiat Tipo a trazione ibrida. Ricordiamo che l’Unione Europea vuole introdurre un divieto di vendita di auto a combustione interna dal 2035. I piani per abbandonare i motori a benzina e diesel sono già stati presentati da giganti automobilistici come Volkswagen e Volvo.

Vedremo dunque quali altre novità arriveranno da Fiat a proposito dei prossimi anni. Ricordiamo che sono attese una serie di novità importanti tra cui la nuova Panda che dovrebbe essere prodotta dal 2024 in Serbia e un B-SUV che sarà costruito dalla fine del prossimo anno a Tychy in Polonia. Successivamente previsto l’arrivo di eredi per 500X e Tipo ed una nuova generazione di 500 per il 2027. La vettura sarà prodotta sempre a Mirafiori.

