Jeep B-SUV: prima immagine del prototipo

Jeep B-SUV, che secondo alcuni si chiamerà Jeep Junior, è stato mostrato nelle scorse ore nella prima foto spia relativa al suo prototipo camuffato. Queste immagini mostrano che il modello di produzione sarà davvero molto simile a quello mostrato nelle prime immagini teaser da Stellantis lo scorso 1 marzo.

Prima immagine spia del prototipo di Jeep B-SUV

L’immagine spia mostra un mulo di prova pesantemente mimetizzato del nuovo modello. L’auto sembra avere una griglia del radiatore rettangolare e un faro diviso.

I rapporti suggeriscono che il nuovo SUV utilizzerà la piattaforma STLA Small di Stellantis, che è anche alla base della Citroen C3. Dovrebbe misurare circa 4 metri di lunghezza e potrebbe essere offerto con più opzioni di propulsione, inclusa una versione completamente elettrica. Anche la trazione integrale farà parte del pacchetto.

È stato anche riferito che il SUV è stato sviluppato congiuntamente da ingegneri in Italia e India, il che suggerisce che il prodotto sarà destinato ai mercati indiano ed europeo. La sua produzione avverrà verso la fine del 2022 in Polonia Tychy dove il modello sarà costruito in circa 100 mila unità all’anno insieme alle future Fiat Panda SUV e Alfa Romeo Brennero.

Ricordiamo che questo modello è considerato come un veicolo fondamentale per la futura crescita di Jeep. Infatti essendo la nuova entry level del marchio questa auto dovrebbe garantire un buon numero di immatricolazioni in Europa e nelle altre aree del mondo in cui sarà commercializzata. Ricordiamo che questa sarà anche la prima auto completamente elettrica ad entrare ufficialmente a far parte della gamma della casa automobilistica americana di Stellantis.

