Alfa Romeo Duetto Hybrid è la versione realizzata da Garage Italia della mitica vettura della casa automobilistica del Biscione. Si tratta di uno dei modelli più iconici tra quelli che hanno fatto parte della gamma dello storico marchio milanese. Il prossimo 9 giugno a Milano in occasione della Fashion Week, Garage Italia dunque mostrerà la sua versione. Di questa auto abbiamo visto le prime immagini che sono quelle che vi mostriamo in questo nostro articolo.

Ecco come sarà la nuova Alfa Romeo Duetto Hybrid by Garage Italia

Come è possibile notare l’auto esteticamente parlando è assai vicina al modello del 1992. La carrozzeria è stata alleggerita ma le forme sono praticamente le stesse della versione originale. Quello che cambia è il colore della carrozzeria. Per questa versione elettrificata è stato infatti scelto un colore verde acqua. Cambia anche il trilobo di Alfa Romeo che ha qui una forma più squadrata che ha una colorazione completamente scura.

Alfa Romeo Duetto Hybrid by Garage Italia avrà interni con sedili in pelle firmata Frau e un sistema audio di altissimo livello. Per il momento però dell’abitacolo non ci sono foto ufficiali.

Ovviamente il pezzo forte della nuova versione della Spider di Alfa Romeo è rappresentato dal motore. Di questo per il momento sappiamo solo che si tratta di un ibrido. Voci di corridoio parlano di un Mild Hybrid ma si attendono conferme più precise che di certo arriveranno il prossimo 9 giugno quando l’auto finalmente sarà svelata nella sede di Garage Italia a Milano presso il Piazzale Accursio 22.

A proposito di Alfa Romeo Duetto ricordiamo che il CEO del Biscione, il francese Jean Philippe Imparato ha confermato l’intenzione di riportare questa auto sul mercato nei prossimi anni se nel frattempo l’immagine di Alfa Romeo sarà migliorata e se anche le vendite si saranno moltiplicate grazie ai nuovi modelli. La nuova generazione molto probabilmente arriverà però solo ed esclusivamente in versione elettrica ed in edizione limitata.

Ti potrebbe interessare: Nuove Alfa Romeo Duetto e 33 Stradale: quando arrivano e come saranno