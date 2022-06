Questa Peugeot 307 ha percorso 1 milione di chilometri

È vero che le auto hanno una durata limitata, ma è anche vero che è possibile allungarla eseguendo tempestivamente le necessarie manutenzioni. Il conducente e proprietario di una Peugeot 307 SW lo dimostra ancora una volta. Il 27 maggio di quest’anno è arrivato al Museo del l’Aventure Peugeot con 999.999 km sul cruscotto.

Peugeot 307: in Francia un esemplare raggiunge il milione di km percorsi con lo stesso motore

La sua Peugeot 307 SW è stata assemblata il 16 giugno 2006, quasi 16 anni fa. Da allora, non ha smesso di guidare fino a quando non ha percorso l’equivalente di 25 volte il giro della terra. Un rapido calcolo mostra che questa vettura ha percorso in media poco più di 66.600 km all’anno (dal suo lancio nel 2007), ovvero oltre 5.500 km al mese.

Su Le Parisien, il proprietario di questa auto Fabrice Gommé ha spiegato che il motore 1.6 HDi della sua Peugeot 307 SW non è mai stato cambiato, nemmeno il turbo. La comprò di seconda mano nel 2007 con soli 6.000 km (all’epoca valeva circa 20.000 euro). Un dipendente della fabbrica dove è stata costruita la sua 307 a Montbéliard lo ha sfidato a guidare per un milione di km in più. Fabrice Gommé ha rifiutato, ritenendo che la sua macchina sia ormai allo stremo: “Temevo già che si rompesse negli ultimi 300 chilometri, quindi due milioni… Penso che sia allo stremo”.

Se il motore non è mai stato cambiato, il cambio (a circa 600.000 km) e la frizione sono stati sostituiti una sola volta. Ormai pezzo da collezione, Fabrice Gommé vuole regalare la sua auto alle officine Peugeot per studiarla e “capire come una tale longevità sia possibile” . Lo scorso marzo, la sua Peugeot 307 ha superato a pieni voti il ​​controllo tecnico. Il segreto? Manutenzione.

