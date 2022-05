Furniture Village sceglie Peugeot per la sua flotta

Peugeot UK ha annunciato la fornitura di 25 e-2008 a Furniture Village, un rivenditore di mobili britannico, che ha deciso di adottare una flotta completamente elettrica. I dipendenti dell’azienda utilizzeranno i veicoli elettrici mentre viaggiano tra le sedi di Furniture Village nel Regno Unito e visitano le case dei clienti.

25 Peugeot e-2008 sono state consegnate a Furniture Village

La Peugeot e-2008 è alimentata da una batteria da 50 kWh collegata a un motore elettrico da 136 CV e ha un’autonomia WLTP di 344 km. L’e-2008 ottiene un tasso di beneficio in natura (BIK) del 2% nel Regno Unito, il che lo rende ideale per flotte e utenti aziendali, quindi Peugeot.

Furniture Village sta attualmente installando punti di ricarica per veicoli elettrici in tutti i negozi e centri logistici in tutto il Regno Unito. La Peugeot e-2008 offre una gamma di opzioni di ricarica, inclusa una capacità di ricarica rapida da 100 kW, che consente di completare una carica dello 0-80% in mezz’ora.

Julie David, amministratore delegato di Peugeot UK, ha dichiarato: “Siamo entusiasti che Furniture Village abbia scelto l’e-2008 come auto con cui passare a una flotta completamente elettrica”.

Charlie Harrison, Direttore commerciale di Furniture Village, ha definito il veicolo elettrico “l’auto ideale per noi mentre prendiamo l’importante decisione di adottare una flotta completamente elettrica”. Ha indicato che la gamma della Peugeot EV è “adatta” alle esigenze dei dipendenti. L’azienda ha 54 negozi e 12 centri logistici nel Regno Unito e fa anche visite ai clienti.

Furniture Village ha ordinato tutti i 25 modelli con finiture Allure Premium. Peugeot UK aveva incluso l’assetto medio in un giro di riduzioni di prezzo affinché i veicoli elettrici rimanessero idonei per le sovvenzioni per auto plug-in, come riportato . I modelli Allure in UK partono da £ 31.930. La Peugeot e-2008 fa parte della strategia di elettrificazione dell’azienda, che vedrà il marchio fornire varianti elettrificate di ogni modello della sua gamma entro il 2024.

