Peugeot 408: confermato ufficialmente il suo debutto a giugno

Dopo molteplici foto spia, Peugeot ha confermato nelle scorse ore l’arrivo di una “nuova specie”, come indicato nel breve comunicato inviato dalla casa automobilistica del Leone. Il riferimento va ovviamente alla nuova Peugeot 408. Questo sarà un modello che,, come anticipa il comunicato, “coniuga in modo originale i codici caratteristici dei SUV con una silhouette dinamica di Fastback”.

Peugeot 408: il suo arrivo è stato confermato per il prossimo mese di giugno

Nel complesso, è quello che ci aspettavamo in base alle foto spia. A parte questi pochi dettagli e una foto che accompagna queste informazioni, non sappiamo altro su questo modello.

D’altra parte, è una scommessa sicura che si basi sulla piattaforma EMP2 della recente Peugeot 308 e della Opel Astra. La Peugeot 408 dovrebbe essere prodotta a Mulhouse, nella stessa fabbrica della 308.

In termini di motorizzazioni non ci sarà da stupirsi, la 408 dovrebbe modellare il proprio catalogo su quello del cugino 308. Dovremmo quindi trovare il tre cilindri 1.2 litri PureTech 130 CV, il quattro cilindri 1.5 litri BlueHDI 130 CV e due motori ibridi plug-in.

Entrambi i propulsori saranno basati su un quattro cilindri PureTech da 1,6 litri abbinato a un motore elettrico. Saranno disponibili due livelli di potenza: 180 e 225 CV. La batteria, con una capacità di circa 15 kWh, dovrebbe consentire all’auto di percorrere una cinquantina di chilometri in modalità completamente elettrica.

Se la Peugeot 308 è già stata confermata 100% elettrica per il 2023, non sappiamo ancora se anche la futura Peugeot 408 avrà pure questo nuovo motore. L’auto poggia sulla stessa piattaforma, dunque è probabile che possa arrivare una versione a zero emissioni, ma probabilmente arriverà un po’ più tardi.

La presentazione della nuova Peugeot 408 è prevista per fine giugno. La sua commercializzazione dovrebbe arrivare molto più tardi, come spesso accade con i modelli del gruppo Stellantis. Un arrivo in concessionaria all’inizio del 2023 non sarebbe sorprendente.

