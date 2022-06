DS France ha un nuovo direttore

Joël Verany è il nuovo direttore di DS France dal 1 giugno 2022. Succede a Jacques-Edouard Daubresse, in carica da dicembre 2020 che ” perseguirà progetti personali “, indica il marchio in un comunicato stampa. Laureato all’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers nel 1998, Joël Verany è entrato a far parte del gruppo PSA nel 2001 come analista finanziario nella divisione automobilistica, prima di iniziare una carriera più orientata al commercio e alla distribuzione in Francia.

Nell’ottobre 2005 è diventato zone manager della regione sud-ovest per Peugeot. Nel settembre 2010 è stato nominato direttore dei punti vendita Peugeot di Antibes e Cagnes-sur-Mer prima di prendere il timone, tre anni dopo, della filiale Peugeot di Mulhouse dove è rimasto per due anni. Nel 2015, all’interno di PSA Retail, ha assunto la gestione delle filiali dei marchi Peugeot, Citroën e DS Automobiles nella regione di Parigi.

Poi è andato India. Nel marzo 2017 è stato nominato Direttore Vendite e Sviluppo Rete di Citroën con la responsabilità di creare l’intero ecosistema commerciale necessario per lanciare il marchio in questo Paese. Nel maggio 2021 è diventato direttore delle prestazioni commerciali e di marketing all’interno di Stellantis India, in particolare per i marchi Citroën e Jeep. Nel suo nuovo ruolo in Francia, riporta a Guillaume Couzy , country manager di Stellantis France, e contemporaneamente entra a far parte del comitato direttivo del gruppo in Francia.

“La sua esperienza internazionale in India attraverso la creazione di un ecosistema commerciale, di marketing e di distribuzione innovativo che mescola relazioni fisiche e digitali servirà senza dubbio allo sviluppo di DS in Francia, un mercato importante per il marchio” , ha affermato Béatrice Foucher CEO di DS Automobiles.

