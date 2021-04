PSA Retail: importante accordo in Spagna

Importante novità in Spagna per Stellantis. Infatti nelle scorse ore è stato reso noto che l’Associazione degli Industriali di Maiorca e la consociata PSA Retail hanno stabilito un accordo di collaborazione per promuovere e incoraggiare l’uso della mobilità elettrica tra le società associate ad ASIMA. Per questo, la società automobilistica PSA Retail ha fornito all’associazione industriale di Maiorca un veicolo elettrico DS 3 Crossback E-Tense.

Importante novità in Spagna per Stellantis

La consegna del veicolo è avvenuta presso la sede ASIMA, situata nella zona industriale di Son Castelló, con la partecipazione del presidente dell’associazione, Francisco Martorell Esteban e del manager di PSA Retail Palma, Pedro Llinás. PSA RETAIL attualmente commercializza i marchi DS, Peugeot e Citroën a Palma mentre DS STORE PALMA si trova in calle 16 de julio, 5 nella zona industriale di Son Castelló.

PSA RETAIL attualmente commercializza i marchi DS, Peugeot e Citroën a Palma

Se c’è una data sottolineata sul calendario di DS Automobiles, è l’anno 2025. Il marchio si è posto l’obiettivo di commercializzare solo veicoli 100% elettrici o ibridi a partire da quell’anno. L’obiettivo è chiaro e i primi passi sono stati mossi con decisione. Fin dal suo inizio, la transizione energetica è stata una delle principali linee di lavoro per DS Automobiles.

Un ambizioso filone di ricerca ha dato i suoi frutti dal 2015, con la partecipazione del marchio alla Formula E, la competizione di monoposto elettriche più importante al mondo, nella quale il team DS Techeetah ha conquistato la doppia corona di Costruttori e Piloti la scorsa stagione. Un vero banco di prova tecnologico che ha permesso al Brand di offrire le funzionalità più avanzate.

Attualmente, DS Automobiles è uno dei pochi marchi premium che può vantarsi di offrire almeno una versione elettrificata su tutti i suoi modelli. La designazione E-TENSE contraddistingue tutte le auto elettriche o ibride plug-in della gamma DS, così come le loro concept car più audaci e futuristiche a “zero emissioni”. Con questo accordo di collaborazione, ASIMA mantiene il suo impegno per l’ambiente e il suo impegno per la mobilità sostenibile.

Ti potrebbe interessare: DS Automobiles presenta una nuova collezione di pellami di alta qualità

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI