Come vi abbiamo anticipato nei mesi scorsi Fiat Argo 2023 subirà dei lievi cambiamenti rispetto al modello attuale. La sicurezza sarà rafforzata e gli airbag laterali saranno offerti come optional. La vettura avrà un nuovo paraurti anteriore, mantenendo invariati i fari, il cofano e i parafanghi. Oltre al look leggermente rinnovato, Argo 2023 avrà un cambio CVT legato al motore 1.3 Firefly.

Fiat Argo 2023: ecco come cambierà il modello della casa italiana

Il restyling della Fiat Argo nelle versioni 1.0, Drive e Trekking sarà limitato al nuovo paraurti ridisegnato. La griglia principale si restringerà leggermente, acquistando un nuovo design. La presa d’aria inferiore acquisirà nuovi elementi. Nella versione Trekking, un’applicazione argentata sul lato inferiore del paraurti completa il look.

Sempre sul frontale, la Fiat Argo Trekking 2023 avrà un nuovo adesivo sul cofano. Sul lato, le versioni 1.0, 1.0 Drive e 1.3 Drive ottengono nuove ruote o coprimozzi a seconda della versione. La Trekking, oltre alle ruote, riceverà un nuovo adesivo nella parte inferiore delle portiere. Manterrà anche l’applicazione di plastica che incornicia i passaruota. Il restyling della Fiat Argo 2023 non riguarderà il posteriore che rimarrà come è attualmente.

All’interno, Fiat Argo 2023 riceverà il volante e i sedili anteriori della recente Fiat Pulse. I controlli di trazione e stabilità saranno di serie dalla versione Drive 1.3 in poi. Nella versione 1.0 Drive sarà ancora opzionale mentre nella 1.0 gli articoli non saranno disponibili.

Nelle versioni 1.0 e 1.0 Drive, il modello della principale casa automobilistica italiana avrà il motore 1.0 Firefly con potenza 71 CV con benzina. Con l’etanolo, la potenza sarà ora di 75 CV. La trasmissione rimane un cambio manuale a cinque marce. Le versioni Drive e Trekking 2023 avranno lo stesso motore 1.3 del SUV compatto Pulse con valori di potenza e coppia inferiori.

Ti potrebbe interessare: Fiat: la principale casa automobilistica italiana dice addio alle auto e benzina in un importante mercato