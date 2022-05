Fiat dice addio alle auto e benzina in un importante mercato

Fiat ha avviato il processo di piena elettrificazione in Europa con la decisione di eliminare tutte le auto alimentate esclusivamente a benzina nel Regno Unito. Nel mercato britannico, dal 1° luglio, la principale casa automobilistica italiana, che ha già eliminato i motori diesel, toglierà anche le versioni a benzina, lasciando solo i modelli microibridi ed elettrici.

Fiat dice addio ai motori a benzina nel Regno Unito

Nel portafoglio europeo, Fiat utilizza un sistema MHEV con diverse motorizzazioni. I modelli Fiat 500 e Panda, ad esempio, montano motori GSE 1.0 Turbo con sistema mild hybrid a 12 volt. Nei modelli Fiat 500X e Tipo, il motore 1.5 Turbo con sistema MHEV a 48 volt. La Fiat 500e è per il momento l’unica vettura del marchio italiano a propulsione 100% elettrica nel segmento delle auto.

Tra il 2023 e il 2027, però, Fiat avrà un’utilitaria elettrica che prenderà il posto della Panda, oltre alla Fiat 500, tre crossover elettrici e Suv. La casa italiana di Stellantis afferma che il 2021 ha visto il più grande aumento annuale delle immatricolazioni di veicoli elettrificati nel Regno Unito, un segno che gli acquirenti sono interessati a emissioni ridotte e a un chilometraggio migliore. Più in particolare c’è stato un aumento dell’88,3% per cento dei BEV, un aumento del 43 per cento degli HEV e un aumento del 18,5 per cento degli MHEV rispetto all’anno precedente.

L’elettrificazione della gamma di modelli Fiat è iniziata nel 2020 con la 500 Hybrid e la Panda Hybrid, entrambe dotate di un motore tre cilindri turbo da 1,0 litri con un sistema mild-hybrid a 12 volt.

Nello stesso anno, Fiat ha presentato la 500 completamente elettrica che rimane la sua unica offerta di veicoli elettrici. Infine, l’intera gamma del marchio si è elettrificata all’inizio del 2022 con il debutto della 500X Hybrid e della Tipo Hybrid, dotate di un motore quattro cilindri turbo da 1,5 litri con un sistema mild-hybrid a 48 Volt. Il prossimo passo per il marchio di Torino sarà svelare nuovi modelli completamente elettrici che beneficeranno delle tecnologie messe a disposizione dal gruppo Stellantis.

