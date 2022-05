Peugeot 208: l’allestimento Like si arricchisce con nuove dotazioni di serie

La Peugeot 208 continua ad essere al centro dell’attenzione anche in Italia dove ha conquistato fino ad ora 60.000 automobilisti italiani che la guidano apprezzandone le caratteristiche in fatto di tecnologia, qualità, personalità e piacere di guida.

Inoltre, questo modello ha saputo conquistare anche i giurati che l’hanno eletta Auto dell’Anno nel 2020 e che oggi si evolve e presenta un allestimento Like d’ingresso alla gamma ancora più ricco di contenuti che aggiungono ulteriore valore all’offerta.

Peugeot 208: l’allestimento Like entry-level diventa più ricco nelle dotazioni

La nuova 208 ha portato al debutto il concetto Power of Choice concentrato sul momento storico che tutti noi stiamo vivendo e che permette ai clienti di scegliere la vettura senza sottostare a condizionamenti derivanti dall’alimentazione del motore che si va ad a scegliere.

Infatti, è disponibile con motori a benzina, diesel e 100% elettrico. Anche se l’alimentazione è diversa, la 208 resta sempre la stessa, senza differenze nello stile, nel comfort, nella tecnologia, nella sicurezza e nel piacere di guida.

Grazie agli incentivi statali, il finanziamento I-Move Avantage permette di mettersi al volante della Peugeot 208 in allestimento Like e con motore PureTech da 75 CV pagando soli 129 euro al mese e con un anticipo inferiore a 2500 euro in caso di rottamazione.

Lo stile della vettura è sempre affiancato da contenuti tecnologici di alto livello come il Peugeot i-Cockpit che conferisce un’esperienza di guida unica nel panorama automobilistico. A questo si aggiungono la qualità e la sicurezza che è in grado di offrire agli occupanti grazie alla disponibilità della guida autonoma di Livello 2. Un successo che si estende dall’ambito commerciale a quello sportivo grazie all’impegno del mondo dei rally, territorio in cui sta raccogliendo premi e vittorie.

Ecco le dotazioni di serie aggiuntive

Forte di questi successi, la Peugeot 208 oggi si rinnova nella dotazione dell’allestimento d’ingresso che diventa più ricco di contenuti, i quali aggiungono ulteriore valore all’offerta. La Peugeot 208 Like da oggi propone di serie specchietti retrovisori esterni con regolazione elettrica e calotte in nero lucido, alzacristalli elettrici anteriori sequenziali e con funzione antipizzicamento e inedito badge Like presente sui montanti posteriori.

Completa il quadro delle novità il motore PureTech 75 S&S Euro 6D da 1.2 litri che sviluppa una potenza di 75 CV, con cui l’auto viene proposta un prezzo di partenza di 17.120 euro.

Acquistarla in contanti non è però l’unico modo per mettersi al volante della 208 Like in quanto il concetto di Power of Choice, presentato dal brand in occasione del lancio di questo modello, ha fatto breccia anche in altri ambiti.

Infatti, come riportato qualche riga fa, è possibile sfruttare il finanziamento I-Move Avantage e gli incentivi proposti dal Governo italiano per acquistare la vettura a 129 euro al mese con un anticipo di 2500 euro in caso di rottamazione.