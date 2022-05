Ferrari Purosangue avvistato nella fase finale di test [Video]

Ferrari Purosangue che è giunto ormai alla fase finale dei suoi test di sviluppo prima del debutto ufficiale, nelle scorse ore è stato nuovamente avvistato in strada. Le immagini che vi mostriamo in questo articolo sono tratte da un video di Varryx pubblicato su YouTube nell’omonimo canale che mostrano il prototipo camuffato del modello in strada. La carrozzeria è ormai quella definitiva e i camuffamenti sono sempre più sottili.

Nuovo avvistamento video di Ferrari Purosangue: il primo SUV del cavallino rampante sta per debuttare

Ferrari Purosangue sarà la grande novità della casa automobilistica di Maranello per questo 2022. Il suo debutto è atteso nel terzo trimestre del 2022. Si dice che potrebbe essere giugno il mese giusto per vedere per la prima volta il nuovo modello del cavallino rampante. Qualcuno parla del prossimo 16 giugno come data del suo debutto anche se forse solo con le prime immagini ufficiali. Si attendono però ancora conferme ufficiali.

Di questo modello comunque si sanno già tante cose. La vettura avrà in gamma una versione con motore V12 che dovrebbe avere più di 800 cavalli. Prevista anche un’opzione con V6 ibrido che potrebbe debuttare però in un secondo momento. Si vocifera anche del possibile arrivo di una versione completamente elettrica nel 2026.

Ferrari Purosangue che arriverà sul mercato per sfidare modelli del calibro di Lamborghini Urus e Aston Martin DBX sarà un SUV sui generis. Qualcuno ritiene che il modello in questione sia più vicino ad una berlina rialzata che ad un vero e proprio crossover. In ogni caso si tratterà di una vera Ferrari. Infatti il modello garantirà prestazioni di altissimo livello e inoltre sarà venduto in un numero limitato per garantirne l’esclusività.

In ogni caso ci sono grosse probabilità che questa auto in breve tempo possa diventare il modello più venduto in assoluto tra quelli presenti nella gamma della casa automobilistica del cavallino rampante data l’alta richiesta del mercato nei confronti di questo tipo di vettura. Vedremo dunque a proposito di Ferrari Purosangue cos’altro emergerà nei prossimi giorni e soprattutto se finalmente conosceremo la data esatta per il suo atteso debutto, destinato a fare molto rumore nel mondo dei motori.

