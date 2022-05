Nuova Citroen 2CV: sarà questo il suo aspetto?

Le auto di Citroen sono sempre affascinanti e modelli iconici come DS o 2CV diventano fonte di ispirazione per le prossime generazioni di designer che si ispirano a loro e propongono nuovi design basati su forme classiche. E’ questo il caso della nuova Citroen 2CV immaginata dal designer Dejan Hristov che ha proposto il concetto di una 2CV contemporanea e mimalista.

Ecco l’ipotesi di una nuova Citroen 2CV

Le ipotesi più importanti e la forma di base sono rimaste dal progetto originale. Guardando al progetto di Dejan Hristov, non c’è dubbio che abbiamo a che fare con una ricostruzione fedele del mitico modello ma in chiave moderna. Il designer non si è permesso di deviare troppo dall’originale. La modernità si manifesta altrove: nella scelta dei colori e degli elementi di finitura.

Perché il design della nuova Citroen 2CV è innanzitutto minimalista. Dispone di fari microscopici, maniglie delle porte e indicatori di direzione posteriori, che sono come elementi esterni, facilitando allo stesso tempo la produzione e riducendone i costi: un’idea molto intelligente. Una deviazione dall’immagine classica della 2CV riguarda anche le ruote, questa volta fortemente allargate in stile crossover.

Nella parte posteriore notiamo la presenza di una striscia LED lunga e stretta, in cui sono integrate tutte le luci necessarie: stop, indicatori di direzione, retromarcia e una telecamera. Sul retro, sui lati, ci sono dei bellissimi indicatori di direzione minimalisti. Il tetto non è più in tessuto, ma è costituito da più lastre sovrapposte. Il look retrò è sottolineato dal frontale e dalla griglia.

In termini di dimensioni, la nuova Citroen 2CV EV è aumentata di 381 mm rispetto all’originale, risultando in una lunghezza di 4241 mm. Ciò lo collocherebbe tra i moderni SUV del segmento B come la Peugeot o l’Opel Mokka per rimanere all’interno del gruppo Stellantis. Sebbene questo studio di progettazione digitale sia ancora solo teorico, Hristov immagina che la piattaforma STLA Small di Stellantis sarebbe adatta a questa auto in caso di produzione.

Come accennato in precedenza, questa non è la prima volta che assistiamo a uno studio di design indipendente basato su modelli Citroën classici come lo Spartan 2CV e la splendida DS. Tuttavia, dobbiamo ammettere che la 2CV EV sarebbe un vero spettacolo nel mondo dei crossover urbani di oggi.

