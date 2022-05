Nuova Opel Calibra: c’è chi la immagina così

Nuova Opel Calibra è il render della famosa vettura della casa automobilistica tedesca che negli anni 90 fece molto bene in Europa. Al momento di questo modello non sembra esserci alcuna possibilità di ritorno. Sono altri i piani di Opel per il futuro con la completa elettrificazione della sua gamma entro il 2028 e il lancio di numerosi SUV e Crossover a cominciare dalla nuova Opel Manta che sarà prodotta in Italia presso il sito produttivo di Melfi su piattaforma STLA Medium insieme alla nuova Lancia Aurelia, futuro crossover della casa automobilistica piemontese.

Ecco come viene immaginata la nuova Opel Calibra

Nonostante ciò oggi vi segnaliamo questo render dell’artista digitale ungherese Honzy Lušovského per il sito web ceco Auto.cz che ha provato ad immaginare come sarebbe questo modello qualora tornasse realmente sul mercato.

L’autore con il suo render ricorda il modello originale con fari stretti, silhouette complessiva molto simile, ma anche tecnologia di illuminazione posteriore. Nel complesso, è un concetto attraente che unisce elementi di retrò e modernità, ovvero cose su cui molte case automobilistiche hanno scommesso di recente (soprattutto nel caso delle auto elettriche).

Calibra, prodotta tra il 1989 e il 1997, ha registrato quasi un quarto di milione di unità nei suoi otto anni di esistenza. Aveva un motore anteriore, trazione anteriore o integrale e un concetto interno 2 + 2. Purtroppo ormai modelli di questo tipo non suscitano più interesse come una volta. Ciò è dimostrato dal fatto che berline classiche ormai in molti mercati sono stati quasi del tutto eliminate. In ogni caso apprezziamo l’idea di questo designer che ci ha mostrato come potrebbe essere questo modello che chissà magari un domani potrebbe tornare davvero in una nuova veste.

