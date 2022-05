Lancia punta a vendere il 50% di auto online

Questa mattina il piano strategico per il rilancio di Lancia è stato anticipato ufficialmente dal CEO Luca Napolitano. Tra le varie cose che sono state dette una delle più interessanti è che Stellantis punta a realizzare il 50 per cento delle vendite di Lancia online mentre la casa automobilistica si prepara a rilanciare il marchio premium in tutta Europa.

La casa automobilistica piemontese che vanta una storia di 116 anni, prevede di lanciare una nuova generazione di Ypsilon in Italia all’inizio del 2024, e poi in Francia, Germania, Spagna e Belgio entro la fine di giugno di quell’anno.

Lancia punta sulle vendite online e nomina 5 nuovi brand manager

“Riesco a vedere circa 100 concessionari nelle 60 principali città europee… e un uso massiccio del mondo digitale”, ha affermato. “Qui ci aspettiamo che il 50 per cento delle vendite sia online”, ha affermato, aggiungendo che le vendite online sarebbero state completate tramite i rivenditori. L’amministratore delegato ha affermato che la Gran Bretagna non fa attualmente parte del piano di Lancia, ma che le cose in questo senso potrebbero cambiare in seguito.

Alcuni analisti avevano pensato che l’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, potesse staccare la spina dalla Lancia dopo la creazione di un gruppo di 14 marchi dalla fusione del produttore di Peugeot PSA e Fiat Chrysler lo scorso anno. Ma ha dato alla Lancia la possibilità di affermarsi accanto alle altre marche premium dell’azienda, Alfa Romeo e DS.

Il piano industriale decennale di Lancia si basa su una gamma di tre modelli. La nuova Ypsilon, sia ibrida che elettrica a batteria, sarà seguita da un crossover compatto di punta nel 2026, attualmente soprannominata Aurelia, e da una berlina compatta nel 2028, la Delta, entrambe completamente elettriche. “Abbiamo un divario da coprire con altri importanti marchi premium”, ha affermato Napolitano. “È importante che iniziamo ad affrontarli”.

Ha detto che la Lancia non avrebbe avuto bisogno di molti concessionari o grandi showroom e si sarebbe coordinata con Alfa Romeo e DS. Ha ribadito che lancerà auto completamente elettriche solo dal 2026 e le venderà solo dal 2028. I 5 brand manager nominati per il ritorno in Europa del marchio sono: Paola Pichierri per la Francia, Niccolò Biagioli per la Germania, Francesco Colonnese per la Spagna, Patrice Duclos per Belgio e Lussemburgo, Patrick Zegwaard per i Paesi Bassi.

