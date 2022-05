Alfa Romeo Giulia e Stelvio: che fine ha fatto il restyling?

Alfa Romeo Giulia e Stelvio nei prossimi anni riceveranno una nuova generazione che nel caso della berlina di segmento D dovrebbe portare ad una vera e propria rivoluzione estetica. Prima di ricevere la futura generazione, che comunque non arriverà prima del 2025 o del 2026, le due auto riceveranno un restyling.

Questo servirà a rendere le auto più in sintonia con il nuovo corso della casa automobilistica del Biscione che come tutti sappiamo è iniziato con la presentazione del SUV di segmento C Alfa Romeo Tonale che è avvenuta lo scorso 8 febbraio ad Arese.

Ecco quando potrebbe arrivare il restyling di Alfa Romeo Giulia e Stelvio

Pertanto Alfa Romeo Giulia e Stelvio subiranno delle lievi modifiche estetiche. Queste riguarderanno soprattutto la zona anteriore e quella posteriore. Modifiche leggere sono attese per quanto riguarda mascherina, logo, paraurti e gruppi ottici.

Non dovrebbe invece cambiare la carrozzeria. Per quanto riguarda gli interni sicura la presenza del nuovo quadro strumenti digitale, di nuovi materiali e probabilmente nuovi allestimenti. Per quanto riguarda la gamma dei motori, si parla con insistenza dell’arrivo delle prime versioni elettrificate.

Tutte queste novità dovrebbero donare nuova linfa alle due auto dello storico marchio milanese che in questo modo continueranno la propria carriera sul mercato ancora per altri 3 o 4 anni. A proposito di questo restyling di Alfa Romeo Giulia e Stelvio, ci si chiede quando avverrà il loro debutto.

Qualcuno aveva ipotizzato che la presentazione di queste due auto potesse avvenire nel corso della prossima estate. Per il momento però tutto ancora tace e quindi ci si chiede se davvero questo aggiornamento sarà svelato tra qualche mese oppure bisognerà aspettare ancora un po’ prima del debutto.

In ogni caso anche qualora ci fosse un ritardo sicuramente il restyling di queste due auto di Alfa Romeo sarà svelato entro la fine del 2022. Già in passato diverse foto spia dei prototipi di questi modelli sono stati avvistati e questo certifica che il loro sviluppo è a buon punto e presto potrebbe concludersi.

Vedremo dunque che novità arriveranno a proposito di questi due attesi modelli di Alfa Romeo nel corso dei prossimi mesi. Certamente le due auto continueranno ad essere ancora protagoniste per molto tempo all’interno della gamma della casa automobilistica del Biscione chiamata ad un rilancio grazie all’avvento del gruppo Stellantis che dovrebbe arricchire la gamma dello storico marchio milanese nei prossimi anni con numerose novità.

