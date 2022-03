Alfa Romeo Giulia e Stelvio: prime immagini di una nuova versione?

Come vi abbiamo anticipato già nei mesi scorsi, Alfa Romeo sta lavorando ad un restyling per le due auto che fino al debutto di Alfa Romeo Tonale hanno rappresentato l’intera gamma della casa automobilistica milanese: Alfa Romeo Giulia e Stelvio.

Secondo le ultime indiscrezioni, questo aggiornamento potrebbe essere presentato nel corso della prossima estate. Nelle scorse ore a proposito di questo restyling si è registrata una novità importante.

Gabetz Spy Unit ha pubblicato sul web alcune foto spia molto interessanti che sembrano ritrarre una nuova ed inedita versione di queste due vetture del brand premium del gruppo Stellantis.

Versione “estrema” in arrivo per Alfa Romeo Giulia e Stelvio?

Al momento non è ben chiaro cosa sia questa versione “Estrema” di Alfa Romeo Giulia e Stelvio. Molto probabilmente si tratterà di una nuova variante che sarà lanciata sul mercato con l’arrivo del loro aggiornamento e che potrebbe rappresentare una versione ad alte prestazioni delle due auto. Questo almeno suggerirebbe il nome. Molto probabilmente nel corso delle prossime settimane ne sapremo di più in proposito.

Quello che è certo è che con il restyling delle sue vetture, Alfa Romeo vuole garantire alle sue Alfa Romeo Giulia e Stelvio di continuare ad essere appetibili sul mercato, non dando alcun vantaggio alla concorrenza diretta che ogni anno che passa sembra essere sempre più agguerrita sul mercato.

A proposito dell’aggiornamento delle due auto di Alfa Romeo, ricordiamo che tra le novità previste vi sono un nuovo quadro strumenti digitale, lievi modifiche alla carrozzeria delle vetture e in special modo ai gruppi ottici al paraurti e allo scudetto. Si parla anche della prima versione elettrificata per le due auto come maggiore novità per quanto concerne la gamma dei motori.

Estrema dunque potrebbe essere la sorpresa che nessuno si aspettava per quanto riguarda gli allestimenti e le versioni di Alfa Romeo Giulia e Stelvio. Vedremo dunque cos’altro emergerà nei prossimi giorni a proposito di queste due auto destinate a rimanere centrali nei piani di rilancio della casa automobilistica del Biscione, come anticipato nei mesi scorsi dal nuovo numero uno del marchio automobilistico milanese, il CEO Jean-Philippe Imparato.

Questo sempre ricordando che Alfa Romeo Giulia e Stelvio nei prossimi anni riceveranno una nuova generazione che sarà un’auto abbastanza diversa da quelle attuali anche se il capo del design di Alfa Romeo Alejandro Mesonero-Romanos ha già spiegato che non vuole stravolgere totalmente il loro design ma dare ancora più personalità alle due auto in maniera da renderle delle vetture capaci di durare nel tempo.

Inoltre le due vetture avranno con la seconda generazione una gamma di soli motori elettrici a causa della decisione di Alfa Romeo di elettrificare completamente la sua gamma di auto a partire dal 2025.

