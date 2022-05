Maserati Grecale: a Cassino tutto pronto per la produzione in serie

Maserati Grecale è sicuramente la più grande novità di questo 2022 per quanto riguarda la casa automobilistica del tridente ed una delle più importanti per quanto concerne il settore automobilistico in generale. Attorno a questo modello presentato ufficialmente lo scorso mese di marzo dopo un rinvio, si è creata una grande attesa. La curiosità di sapere come questo SUV di segmento D sarà accolto sul mercato e se davvero sarà capace di rivaleggiare con avversari del calibro di Porsche Macan è davvero elevata.

Maserati Grecale: a giugno la produzione in serie del SUV a Cassino sarà avviata

Nel frattempo a Cassino sembra tutto pronto per l’avvio ufficiale della produzione in serie di Maserati Grecale. Il via dovrebbe essere ufficialmente comunicato da Stellantis nei prossimi giorni. La produzione in serie dovrebbe iniziare nel corso del prossimo mese di giugno. Grazie all’arrivo di questo modello nel sito produttivo di Piedimonte San Germano gli ammortizzatori sociali dovrebbero lentamente ridursi.

A Cassino c’è grande ottimismo circa il successo commerciale di questo modello che potrebbe regalare molte soddisfazioni non solo alla casa automobilistica del Tridente ma anche alla stessa fabbrica in cui viene costruito e che potrebbe aumentare e non di poco i suoi volumi.

Anche i sindacati sembrano abbastanza ottimisti sul successo di questo modello e sull’imminente avvio della produzione in serie. Si aspetta l’ok da parte di Stellantis che deve sincerarsi prima che tutti i componenti siano a disposizione e che quindi l’avvio della produzione non venga funestato da continui stop a causa di carenza di semiconduttori o altri componenti come invece sta avvenendo per le altre auto che vengono prodotte in quella fabbrica e cioè la berlina di segmento Di Alfa Romeo Giulia e il SUV Alfa Romeo Stelvio.

