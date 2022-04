Maserati: chiudono le importazioni in Colombia

Maserati mette fine alla sua presenza in Colombia, dopo che l’importatore ufficiale della Casa del Tridente ha provveduto a sospendere l’attività commerciale.

Alcuni mesi fa il gruppo Continautos aveva presentato domanda per rilevare la rappresentanza tramite GPKars. Ma l’azienda di Modena non ha approvato il cambiamento con tali modalità. Pertanto, la situazione risulta in divenire. Allo stato attuale, Continautos conta di ottenerne direttamente la concessione dalla Casa automobilistica per occuparsi delle vetture in toto. Se la domanda venisse accettata, si occuperebbe di tutte le operazioni di marketing e di supporto alla clientela.

Intanto, GPKars, al momento ancora in possesso della delega, porterà avanti il servizio di assistenza e di vendita di pezzi di ricambio per le 85 Maserati piazzate in Colombia; tuttavia, chiuderà il suo centro sito a Bogotá, la capitale del Paese sudamericano.

Maserati: lascia (almeno per ora) la Colombia

Qualche ora prima era trapelata la notizia della commercializzazione della Maserati MC20 in Colombia. Presentata a settembre 2020 dopo alcuni ritardi dovuti alla pandemia da Coronavirus, la MC20 ha segnato il ritorno della Casa nel segmento delle supersportive con una propria piattaforma e una motorizzazione degna del brand che porta. Grazie all’importatore GPKars SAS, sembrava fosse consentito l’acquisto pure ai facoltosi fan colombiani. Tuttavia, a causa dell’annuncio della chiusura delle operazioni, la possibilità inevitabilmente decade.

La Maserati MC20 pareva sul punto di accontentare le elevate pretese degli appassionati di auto belle e veloci. Il prezzo base indicato nel listino per la Colombia è di 1.216.000.000 di pesos (poco meno di 300 mila euro al cambio attuale).

Il 4 giugno 2009 Frank Kanayet ha aperto il primo store ufficiale Maserati e Ferrari a Bogotá, segnando l’approdo dei due marchi di lusso.

Nel 2015 si è verificato un momento storico quando, dopo aver venduto 27 unità Maserati nel Paese, GPKars SAS ha ricevuto la nomina a importatore ufficiale ed esclusivo del brand.

L’inaugurazione del centro è stata seguita dal lancio di Levante, il capostipite dei suv Maserati arrivato il 15 settembre 2016.

Al Salone dell’Automobile 2016 la compagnia ha presentato il ​​veicolo, stabilendo un record di vendite annue.

