Ecco come sarà e quando arriverà la nuova Alfa Romeo GTV

La nuova Alfa Romeo GTV quasi sicuramente sarà una delle novità che faranno parte della gamma della casa automobilistica milanese nel corso dei prossimi anni. Questo almeno secondo quanto trapelato nelle ultime settimane in base a quanto dichiarato dal CEO di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato alla stampa internazionale. Il suo arrivo potrebbe avvenire nel corso del 2026. Questo almeno secondo quelle che sono le indiscrezioni provenienti dai soliti bene informati diffuse negli ultimi giorni.

Nuova Alfa Romeo GTV: ecco tutto quello che sappiamo su questa futura auto

La futura auto di Alfa Romeo è destinata a prendere il posto dell’attuale Alfa Romeo Giulia nella gamma della casa automobilistica del Biscione. Si dice infatti che l’attuale Giulia con la sua seconda generazione diventerà una fastback rialzata e dunque sarà la nuova Alfa Romeo GTV la sua erede come berlina elettrica a 4 porte in stile coupé di grandi dimensioni.

L’auto dovrebbe utilizzare la piattaforma STLA Large ed arrivare sul mercato solo ed esclusivamente in versione elettrica. Qualcuno però ipotizza il possibile arrivo di versioni ibride che a nostro parere però non ci saranno.

La nuova Alfa Romeo GTV dovrebbe essere un’auto ad alte prestazioni. Si vocifera della presenza di un motore di circa 600 – 700 cavalli con prestazioni mai raggiunte prima da una vettura del Biscione in termini di velocità massima e accelerazione. Questa auto secondo il CEO della casa milanese Jean Philippe Imparato avrebbe le potenzialità per fare bene in mercati importanti quali Cina, Stati Uniti e Medio Oriente.

Per quanto riguarda il luogo di produzione di questa auto, non è stato ancora specificato ma sembra quasi certo che sarà scelto uno degli stabilimenti del gruppo Stellantis in Italia. Entro fine anno è probabile che su questa vettura arriveranno ulteriori dettagli oltre che la conferma ufficiale. Per il momento infatti dobbiamo registrare solo alcune dichiarazioni di Imparato che fanno peesumere il probabile arrivo di questa auto.

Ricordiamo infine che oltre alla nuova generazione di Alfa Romeo Giulia e di Stelvio e alla nuova GTV, è previsto anche un SUV di segmento E che sarà la nuova top di gamma del marchio. Con queste auto Alfa Romeo prepara l’assalto al segmento premium con l’obiettivo di diventare un vero e proprio marchio premium globale.

