Nuova Alfa Romeo MiTo: serve davvero il suo ritorno?

La nuova Alfa Romeo MiTo è uno di quei modelli di cui puntualmente si torna a parlare. Da quando la vecchia generazione è uscita di produzione nel 2018, in tanti infatti si sono domandati se questa auto sarebbe tornata in futuro con una nuova generazione o comunque con una erede. Anche con l’avvento di Stellantis, quando si è saputo che il CEO del gruppo automobilistico Carlos Tavares avrebbe puntato sul rilancio della casa automobilistica del Biscione, ci si è chiesti se questa auto sarebbe tornata prima o poi.

Nuova Alfa Romeo MiTo: il ritorno è davvero possibile e serve a qualcosa?

Se in un primo momento era sembrato di si, successivamente le cose sono cambiate. Infatti in un primo momento Jean Philippe Imparato aveva detto che Alfa Romeo doveva recuperare quasi 2 milioni di clienti persi tornando in segmenti di mercato molto popolari da cui il Biscione negli ultimi anni si era allontanato. Questo era sembrato un chiaro riferimento al ritorno di una nuova Alfa Romeo MiTo e anche di una nuova Alfa Romeo Giulietta.

In un secondo momento però il nuovo CEO del Biscione non ha più parlato di questi modelli ma di futuri SUV quali Tonale, Brennero, di vetture di segmento superiore e anche di auto sportive in edizione limitata. Il fatto di non aver più citato tali auto ha fatto pensare a molti che in realtà i piani del Biscione fossero altri.

Questa notizia sembrava trovare conferma in alcune recenti dichiarazioni di Imparato che parlando di Giulietta aveva detto che l’auto non sarebbe tornata in quando Alfa Romeo ambiva a diventare brand premium globale portando sul mercato solo modelli che possono avere mercato in tutto il mondo e non solo in specifici mercati. Negli ultimi giorni però alcune indiscrezioni provenienti dal Regno Unito hanno fatto pensare al possibile arrivo in futuro nella gamma dello storico marchio milanese di una nuova Alfa Romeo MiTo.

Non sappiamo ovviamente se questa voce sia fondata, anche se ciò cozzerebbe con le dichiarazioni di Imparato secondo cui Alfa Romeo dovrà puntare solo su auto “globali”. La verità potrebbe anche stare nel mezzo nel senso che magari nei prossimi anni il Biscione punterà effettivamente su SUV o su modelli di segmento superiore come la nuova Giulia, l’E-SUV, la GTV e il nuovo Stelvio.

In un secondo momento, una volta che il marchio sarà rilanciato in tutto il mondo, ci potrebbe essere spazio per un ulteriore allargamento della gamma con modelli quali le auto sportive in edizione limitata e anche per una erede di MiTo per fare contenti i clienti europei. Quello che però ci chiediamo è se serva davvero ad Alfa Romeo il ritorno di una vettura di questo tipo.

Un brand che pensa ad una futura espansione a livello globale con mercati importanti nel mirino quali Stati Uniti e Cina forse farebbe meglio a puntare su altri tipi di vetture. E’ anche vero però che l’Europa rimane il mercato di riferimento del marchio e vetture quali nuove MiTo e Giulietta potrebbero avere mercato ancora per molti anni. Staremo a vedere quelle che saranno le decisioni del Biscione in proposito.

