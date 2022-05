Lancia pronta a sbalordire tutti con questo modello

Lancia nei prossimi anni vuole rilanciarsi in grande stile nel settore automobilistico europeo ed in particolare nel segmento premium del mercato auto. La casa automobilistica piemontese nei prossimi anni lancerà tre nuove auto nel 2024, 2026 e 2028. Tra questi tre modelli, quello che probabilmente regalerà le sorprese più grandi sarà quello che arriverà nel 2026 e che sarà prodotto in Italia presso lo stabilimento Stellantis di Melfi in una nuova super linea insieme alla nuova Opel Manta.

Lancia: ecco quale sarà il modello che più di tutti potrebbe stupire

Ci riferiamo ad un nuovo crossover di segmento C che il CEO di Lancia Luca Napolitano ha definito Fastback dicendo però che in realtà si tratta di un tipo di auto che per il momento non è ancora presente sul mercato e che quindi diventa difficile definire. Queste dichiarazioni hanno suscitato ovviamente molto curiosità. In tanti si domandano quale possa essere l’aspetto di questo modello che probabilmente sarà anticipato da qualche teaser nel corso dei prossimi anni.

Possibile che ci sia una qualche somiglianza con la futura Opel Manta e anche con un altro SUV coupé che dovrebbe essere prodotto sempre su piattaforma STLA Medium sempre presso lo stabilimento Stellantis di Melfi. Vedremo dunque a proposito di questo modello quali altre novità emergeranno nei prossimi mesi.

Ricordiamo che al di là delle sorprese questa auto è considerata fondamentale da Lancia in quanto andrà ad inserirsi in un segmento di mercato che nei prossimi anni dovrebbe espandersi particolarmente regalando quote di mercato importanti alla casa piemontese che da qui al 2030 sarà impegnato in un rilancio considerato come essenziale per il proseguimento della sua avventura nel settore automobilistico.

