Nuova Fiat 147: il suo ritorno avrebbe del clamoroso

Di una nuova Fiat 147 si parla di tanto in tanto in quanto puntualmente sul web vengono pubblicati degli interessanti render che provano ad immaginare quello che potrebbe essere l’aspetto di questo modello qualora la principale casa automobilistica italiana decidesse di riportarlo in vita arricchendo ulteriormente la sua gamma che già nei prossimi anni dovrebbe comunque riservare molte interessanti novità.

Ci sarà spazio in futuro per una nuova Fiat 147 nella gamma della casa italiana?

La vettura è stata lanciata per la prima volta in Brasile nell’ormai lontano 1976. Si tratta di un’auto che in quel paese ha avuto una grande notorietà come dimostrano le vendite conseguite.

Considerato che la principale casa automobilistica italiana in quel paese sta ottenendo al momento un successo davvero strepitoso e considerato che questa auto nei prossimi anni festeggerà l’anniversario dei suoi 50 anni dal debutto in Brasile, l’idea di una nuova Fiat 147 potrebbe rappresentare la classica ciliegina sulla torta per la casa italiana che così completerebbe nel migliore dei modi la sua gamma.

Ovviamente al momento non c’è nulla di certo ma sicuramente se davvero la vettura tornasse ciò avrebbe del clamoroso.

