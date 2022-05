Nuova Fiat Campagnola: il sogno diventa realtà?

Nuova Fiat Campagnola è uno dei modelli di cui di tanto in tanto si torna a parlare sul web. Qui vi mostriamo uno degli ultimi render che sono apparsi in rete che risale a qualche settimana fa. A proposito di questa auto, sono in tanti ad augurarsi il ritorno in versione moderna. Del resto all’interno del gruppo Stellantis, Fiat ha diversi brand da cui attingere per realizzare questa nuova auto, in particolare ci riferiamo a Jeep.

Nuova Fiat Campagnola: il suo ritorno per molti sarebbe un sogno

Qualora realmente dovesse tornare una nuova Fiat Campagnola, lo farebbe senza dubbio in versione completamente elettrica. Del resto ormai Fiat ha deciso di avviare la sua rivoluzione a zero emissioni che dovrebbe portare la principale casa automobilistica italiana ad essere la futura Tesla del popolo.

In tanti attendono che il numero uno di Fiat Olivier Francois sveli il futuro piano di Fiat. Già diverse cose le sappiamo, come l’arrivo di due modelli nel segmento B del mercato. Tuttavia non si escludono sorprese e chissà che tra queste non vi sia anche una nuova Fiat Campagnola.

In questo render del designer Tommaso D’Amico è evidente il riferimento alle versioni originarie, ma con l’utilizzo di materiali all’avanguardia e delle ultime tecnologie. Le dimensioni rispetto alla versione originaria sono più ampie rendendo questo modello una vettura dotata di una ampia abitabilità, impreziosita con materiali e rifiniture di alto livello.

