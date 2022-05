Quali sono le auto che durano di più se comperate nuove e la sorprendente classifica

Comperare un’auto nuova è una ingente spesa per le famiglie e non può certo essere considerato un investimento. Le auto sono una necessità per tutti, per le famiglie e per i lavoratori. Non c’è nulla di meglio che studiare la via migliore per spendere i soldi. A partire dalla longevità dei veicoli. La durata di una auto è importante. Ammortizzare la spesa in più anni dovrebbe essere la base di partenza di qualsiasi scelta. E ci sono classifiche che sono sorprendenti per quanto riguarda le auto che andrebbero comperate per la loro durata.

Auto longeve, diversi studi mettono in mostra alcune particolarità

Le statistiche come sempre lasciano il tempo che trovano, ma sono indicative senza dubbio. Anche le statistiche che riguardano le auto e la loro presunta durata. Molto dipende dai km percorsi o dalla cura dell’auto. Le manutenzioni, i ricambi di un certo livello e così via. Ma sembra che statisticamente ci siano auto che durano più a lungo di altre. Si tratta di auto che arrivano a durare anche 15 anni dando meno problemi di altre. Di ricerche di questo genere ce ne sono molteplici. E una sintesi di tutti questi studi di diversi Paesi, hanno portato ad una classifica interessante e per certi versi sorprendente. Un argomento che interessa tutti, perché ci sono famiglie che hanno la seconda auto e la tengono per decenni e decenni. Ma ci sono anche pensionati a cui serve l’ultima auto della vita per viaggiare, lavoratori che ogni giorno fanno Km e Km per lavorare. Le esigenze possono essere varie, ma tutte vanno nella direzione di saper scegliere l’auto giusta.

Le auto che durano di più senza dare grandi problemi

Ciò che è emerso a chiare lettere è che tra le auto più longeve le Orientali la fanno da padrone. È anche vero che per durata, le auto di lusso sembra diano più garanzie, ma si tratta di veicoli di nicchia molto costosi. Ciò non vuol dire che utilitarie e city car durino poco a priori. In questi segmenti popolari, Toyota, Mitsubishi, Honda, Suzuki, Kia e Hyundai, le auto orientali per eccellenza, sono quelle che hanno una durata maggiore e presentano meno problemi nel tempo. Toyota e Lexus invece, sono le migliori, sempre in base ai dati di diversi studi, per il segmento delle family car, dai monovolume alle station wagon. Ci sono poi degli studi che hanno approfondito il tutto andando nel dettaglio a scovare il modello di auto che per longevità sarebbe il migliore. Evidente che di studio in studio cambiano i parametri e i risultati.

I numeri vanno presi per quello che sono

Sono numeri da prendere con le molle quindi, suscettibili di variazione in base alle singole esperienze degli automobilisti. In pratica, i numeri non vanno presi per buoni al 100% ma solo per avere una idea su cosa comprare. Molto importante per esempio è la spesa di manutenzione, sulla quale per esempio le Fiat sono avvantaggiate come costi rispetto alle auto estere. Impossibile paragonare le spese annuali di manutenzione di marchio come Mercedes, BMW o Volkswagen alla Fiat. Secondo alcune stime, la Volkswagen Golf sarebbe l’auto più longeva di tutte, ma non si può parlare di utilitaria e soprattutto di auto low cost. CI sono numerosi modelli che per durata sono ai primi posti e sono quasi tutti tedeschi. Ma la sua buona figura per esempio la fa la Panda, city car per eccellenza di casa Fiat. Per quanto riguarda invece i guasti che statisticamente ogni singolo modello ha fatto registrare, restando nelle piccole non si può non citare la Volkswagen Up, la Toyota Aygo e così via. Come dicevamo, sono diverse le analisi prese in considerazione, da quelle di ADAC 2022 a quelle del portale brumbrum e fino ad Altroconsumo. E sosno studi che hanno preso in considerazione dei campioni di automobilisti e di modelli in Germania, Francia, Spagna, Italia e altri Paesi Europei.