Vuoi una polizza assicurativa meno cara per la macchina? Comprare un’auto nuova per risparmiare sulla Rca: ecco la soluzione. Grazie agli incentivi, una marea di vantaggi a favore del consumatore. Anzitutto, hai un veicolo sicuro, moderno, che non inquina come l’altro. Inoltre, paghi una garanzia Rca enormemente più basso. Per dare un’idea, se il modello è lo stesso (chiaramente negli anni quello nuovo è superiore), si risparmia il 50% con una differenza di età fra macchina vecchia e macchina nuova.

Comprare un’auto nuova per risparmiare sulla Rca: un esempio

Quindi, pagavi di Rc auto 1.000 euro l’anno con la vettura diesel del 2015.

Paghi una Rc auto di 500 euro con una Euro 6 del 2020 comprata con i bonus.

Se è elettrica, la Rca è ancora più bassa: le macchine a batteria sono guidate da conducenti virtuosi, rispettosi, prudenti, che non causano incidenti. Un profilo perfetto per le compagnie.

E con la Furto e incendio? Cosa cambia?

Ovviamente, se l’auto vecchia valeva 5.000 euro ed era assicurata con polizza Furto e incendio di 300 euro all’anno, adesso con l’auto nuova da 30.000 euro quella garanzia costa di più. Facciamo 400 euro annui. Da una parte, il risparmio della Rca è sicuro; dall’altro, viene compensato da una polizza Furto più salata.

L’equilibrio va cercato con un bravo assicuratore, che fa un vestito su misura: polizze perfette per quella tipologia di automobilista. La personalizzazione che fa risparmiare.

Se il preventivo della vostra compagnia non vi soddisfa, fatevi fare preventivi da altre compagnie. Controllate anche le franchigie: le penali a vostro carico in caso di sinistro. Paragonando solo i prezzi, sbagliate. Occorre dare una valutazione globale.