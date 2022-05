DS 9 E-Tense: gli ADAS presenti a bordo della berlina elettrificata

La tecnologia con cui è stata sviluppata la DS 9 E-Tense comprende sistemi evoluti pronti a facilitare la guida e a contribuire alla sicurezza su strada. Una protezione che include il controllo di ciò che sta accadendo intorno all’auto e che prepara le azioni necessarie più velocemente dei conducenti.

Sono gli ADAS, i sistemi avanzati di assistenza alla guida, predisposti per intervenire automaticamente. L’elenco dei diversi sistemi incorporati nella DS 9 E-Tense gli conferisce un carattere distintivo anche in questo settore.

DS 9 E-Tense: gli ADAS rendono la guida molto più sicura a bordo della berlina elettrificata

È il caso del sistema di visione notturna chiamato DS Night Vision che prevede una telecamera a infrarossi, la quale rileva pedoni, ciclisti e animali sulla strada, raggiungendo una copertura fino a 100 metri. La scena a infrarossi viene visualizzata sul display principale, segnalando possibili pericoli in riquadri gialli che diventano rossi quando gli elementi rilevati si avvicinano all’auto. In quel momento il sistema è pronto a reagire autonomamente per evitare ostacoli.

Questa tecnologia si combina con i fari DS Active LED Vision che adattano l’ampiezza e la portata del fascio luminoso alle condizioni di guida e alla velocità dell’auto. Grazie a cinque diverse modalità di illuminazione, che si attivano automaticamente, la visibilità notturna sarà sempre ottimale.

L’insieme dei sistemi a disposizione della berlina top di gamma ibrida e dei suoi passeggeri è attivo sia per l’uso urbano che per i lunghi viaggi autostradali. Nel primo caso la funzione DS Park Pilot conferma la propria designazione individuando uno spazio libero da parcheggiare ed effettuando autonomamente la manovra di parcheggio.

I viaggi in autostrada possono contare anche sull’efficacia del DS Drive Assist, che garantisce una guida semi-autonoma di Livello 2. Vari sensori appositi hanno la missione di posizionare con precisione la vettura all’interno della corsia in base alla scelta del guidatore e di attuare la direzione. La sua efficacia viene mantenuta fino a 180 km/h e adatta velocità e traiettoria per garantire la totale sicurezza, sempre sotto la supervisione del pilota.

Anche gli ingorghi vengono gestiti in autonomia fermando la vettura e riavviando automaticamente il motore dopo un tempo di arresto inferiore ai tre secondi. Per prevenire possibili rilassamenti da parte del guidatore, il sistema DS Driver Attention Monitoring interviene rapidamente.

Grazie ad una telecamera e ad uno specifico sistema a infrarossi posto nella parte superiore del volante e del parabrezza, sia gli occhi che la posizione del viso del guidatore sono continuamente monitorati per rilevare affaticamento o distrazioni. Il sistema funziona anche quando il conducente indossa gli occhiali da sole, rilevando l’eventuale disattenzione segnalata da un avviso visivo e acustico.

Infine, la DS 9 E-Tense include tecnologie che promuovono il comfort come le sospensioni DS Active Scan Suspension. Una telecamera scansiona la strada mentre i sensori del telaio, l’accelerometro e i rilevatori dell’asse registrano qualsiasi movimento. Il sistema prepara così la risposta delle sospensioni per aumentare la sicurezza e adattarsi al tipo di fondo stradale durante la guida.