DS 9 E-Tense 250: più potenza e autonomia con la nuova versione

DS Automobiles continua con la sua transizione energetica annunciando una nuova versione ibrida plug-in della DS 9. Con il nome di DS 9 E-Tense 250, introduce un motore PureTech a quattro cilindri da 200 CV abbinato a un propulsore elettrico da 110 CV (80 kW), per una potenza complessiva pari a 250 CV.

Una nuova batteria da 15,6 kWh (capacità totale) con lo stesso numero di celle consente di percorrere fino a 70 km secondo il ciclo urbano WLTP o 61 km in quello combinato, con una singola ricarica.

DS 9 E-Tense 250: la gamma dell’ammiraglia francese si amplia con una versione da 250 CV

Secondo quanto dichiarato dalla casa automobilistica francese, il caricatore di bordo da 7,4 kW permette una ricarica dallo 0% al 100% in 2 ore e 23 minuti. Le emissioni CO2 scendono a soli 26 g/km mentre il consumo di benzina si attesta a 1,1 litri/100 km nel ciclo combinato WLTP.

La nuova DS 9 E-Tense 250 raggiunge una velocità massima di 240 km/h (limitata elettronicamente) e 135 km/h utilizzando la modalità 100% elettrica. Per ora, la vettura è acquistabile esclusivamente in Francia a un prezzo di partenza di 58.000 euro per la versione Performance Line+ e 60.900 euro per quella Rivoli+.

Performance Line+

La DS 9 E-Tense 250 Performance Line+ propone interni in black alcantara, una carrozzeria rifinita con bade DS Performance Line sulle portiere anteriori, DS Wings e una striscia cromata per il bagagliaio. La griglia in Gloss Black è rifinita con il logo DS Performance Line. Non mancano dei cerchi in lega Black Monaco da 19” che sono impreziositi da una calotta centrale Carmine.

Nell’abitacolo abbiamo sedili in alcantara/simil pelle nera con cuciture Carmine e Gold a contrasto che si combinano con la console centrale e la plancia, anch’esse rivestite in alcantara. Sulla plancia troviamo il badge DS Performance Line in alluminio goffrato che conferma il savoir-faire unico di DS Automobiles.

Gli inserti in cristallo sul cruscotto, sotto il display centrale, sottolineano la raffinatezza fin nei minimi dettagli. Il volante multifunzione è in pelle Pieno Fiore traforata con airbag rivestito in pelle e cuciture Carmine e Gold.

Rivoli+

Per quanto riguarda la DS 9 E-Tense 250 Rivoli+, combina materiali di qualità con finiture premium a forma di diamante. Sono proposti tre diversi interni: pelle Basalt Black realizzata in pelle Pieno Fiore oppure Opéra con due colori di pelle nappa (come optional), caratterizzata da sedili imbottiti con cinturino Rubis Red o Black.

L’eleganza di Opéra è illustrata dall’utilizzo della pelle nappa sui sedili anteriori e posteriori, sulla console centrale, sui pannelli delle portiere e sul rivestimento completo della plancia. Il bracciolo posteriore/centrale e i poggiatesta regolabili Lounge completano il comfort offerto dai sedili posteriori.

Non mancano volante in pelle Pieno Fiore, pomello del cambio in pelle liscia, maniglie di sostegno rivestite in pelle, dettagli in alluminio sui pedali e sulla console centrale e cielo, parasole e ripiano posteriore in alcantara con cuciture perlate ispirate all’alta moda.

La nuova DS 9 E-Tense 250 offre un’atmosfera acustica portata a un nuovo livello con un trattamento speciale progettato per sopprimere il rumore esterno. Il vetro acustico laminato si combina con un corpo che elimina le vibrazioni.

Il divertimento a bordo è garantito da un impianto audio Focal Electra da 515W sviluppato appositamente per l’ammiraglia francese e dotato di nuovi tweeter in acciaio in ossidabile tra i 14 altoparlanti perfettamente posizionati intorno al cockpit per un’esperienza audio degna di un auditorium.