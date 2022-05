Peugeot: crescita del 96% in Brasile nel primo quadrimestre del 2022

Peugeot prosegue con un ritmo di vendita accelerato in Brasile e, ancora una volta, i risultati raggiunti hanno superato le aspettative. La casa del Leone rimane leader tra i marchi che sono cresciuti di più, in termini di volume percentuale, nell’industria automobilistica nel mercato brasiliano. Nel 2022, Peugeot ha registrato un aumento del 96% (12.216 unità vendute) e una quota di mercato del 2,4% rispetto allo stesso periodo del 2021.

La nuova Peugeot 208 continua con ottime performance commerciali nei primi quattro mesi del 2022. Il modello è stata l’hatch di segmento B che è cresciuta di più in volume di vendite rispetto allo stesso periodo del 2021. Con 7.922 unità vendute, il veicolo ha raggiunto una crescita del 155%, rispetto ai risultati registrati lo scorso anno.

Peugeot: le immatricolazioni ad aprile sono aumentate del 47%

Ad aprile, il brand di Stellantis ha registrato un aumento del 47%, pur con il calo dell’industria nazionale, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. In questo periodo il marchio francese è rimasto comunque nella top tre con la 208 nel segmento B-Hatch con motori superiori a 1 litro.

Oltre ai buoni risultati raggiunti, anche Peugeot ha svolto un ruolo importante questo mese. Dal 25 al 29 aprile, Peugeot è stata presente, con il suo portafoglio completo, alla più grande fiera di tecnologia agricola dell’America Latina. La 27ª edizione di Agrishow, tenutasi a Ribeirão Preto (SP), ha avuto un totale di 193.000 visitatori e ha generato oltre 11 miliardi di R$ di vendite.

Presso lo stand del marchio, il pubblico ha potuto scoprire personalmente tutti gli esclusivi prodotti di Peugeot. Tra i modelli in esposizione c’erano la berlina 208 e i SUV 2008 e 3008. Nel segmento dei veicoli utilitari leggeri: Expert Furgone, Expert Minibus e Boxer Furgone. Oltre allo spazio Move To Electric, un’area dedicata alla presentazione di veicoli 100% elettrici già venduti dal brand nel paese, la sportiva e-208 GT e l’utility elettrico e-Expert.

Dopo la e-208 GT, la casa automobilistica francese è pronta a portare sul mercato brasiliano il suo secondo veicolo elettrico: il SUV Peugeot e-2008 GT. La conferma è arrivata all’inizio di questo mese.

Secondo quanto riportato, il nuovo modello ha le stesse caratteristiche della vettura compatta e un’autonomia complessiva fino a 340 km con una singola di carica nel ciclo WLTP. I media brasiliani sostengono che il nuovo EV è già in fase di approvazione e potrebbe debuttare entro la fine del 2022.

L’e-2008 GT sarà supportato da un motore elettrico da 136 CV di potenza e 260 Nm di coppia massima, abbinato a una batteria agli ioni di litio da 50 kWh. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in soli 8,3 secondi mentre la velocità massima è pari a 150 km/h. Peugeot proporrà la batteria con una garanzia di 8 anni/160.000 km, proprio come in Europa.

Tra le principali caratteristiche proposte di serie dal Peugeot e-2008 GT abbiamo illuminazione sottoporta, specchietto retrovisore interno con oscuramento automatico e senza cornice, vetri posteriori fumé, climatizzatore automatico, fari Full LED con firma a tre artigli, indicatori di direzione a LED, freno di stazionamento elettronico, Peugeot i-Cockpit 3D, display head-up digitale 3D e tanto altro ancora.