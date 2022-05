Peugeot e-2008 GT: sarà il secondo EV del Leone in Brasile

Il secondo veicolo elettrico di Peugeot ad arrivare nel mercato brasiliano sarà il SUV Peugeot e-2008 GT. Il nuovo modello avrà le stesse caratteristiche della e-208 GT con un’autonomia complessiva fino a 340 km con una singola ricarica. Secondo quanto riportato dai media brasiliani, il modello è già in fase di approvazione e potrebbe debuttare entro la fine del 2022.

L’e-2008 GT avrà motore elettrico da 136 CV (100 kW) di potenza e 260 Nm di coppia massima, per uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 8,3 secondi e una velocità massima di 150 km/h. La batteria agli ioni di litio da 50 kWh, come anticipato poco fa, garantirà fino a 340 km nel ciclo WLTP. Proprio come la e-208 GT, la garanzia della batteria sarà di 8 anni/160.000 km.

Peugeot e-2008 GT: il nuovo SUV elettrico potrebbe debuttare in Brasile entro fine 2022

Il Peugeot e-2008 GT presenta un corpo con dimensioni di 4,30 metri di lunghezza, 2,65 metri di passo, 1,77 metri di larghezza e 1,55 metri di altezza.

A livello estetico, il SUV a zero emissioni verrà proposto con una carrozzeria bitono, con tetto nero e parte inferiore in un altro colore. Anche le barre al tetto sono verniciate in nero, così come le calotte degli specchietti retrovisori esterni. I cerchi sono diamantati da 17” mentre i fari anteriori presentano una mascherina nera e i fanali posteriori sono oscurati.

Tra le principali dotazioni di serie previste dal Peugeot e-2008 GT ci saranno avviamento tramite pulsante, specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente e con funzione riscaldamento, illuminazione sottoporta, pavimento del bagagliaio regolabile in due posizioni, specchietto retrovisore interno con oscuramento automatico e senza cornice, vetri posteriori fumé, climatizzatore automatico, fari Full LED con firma a tre artigli, indicatori di direzione a LED, freno di stazionamento elettronico, Peugeot i-Cockpit 3D e display head-up digitale 3D.

Sul fronte della sicurezza, il SUV elettrico proporrà ESC, ASR, ABS, REF, AFU, controllo dinamico della stabilità e controllo della trazione. L’elenco comprende anche il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici, i fendinebbia a LED con funzione cornering, gli airbag anteriori e laterali e il monitoraggio dell’angolo cieco.

In Europa, l’e-2008 può essere equipaggiato opzionalmente con una retrocamera e i sensori di parcheggio anteriori e posteriori. C’è anche il Safety Pack che aggiunge la frenata di emergenza automatica diurna e notturna. Non manca un sistema di infotainment con display touch da 10 pollici e navigatore 3D integrato. Per il momento non ci sono informazioni specifiche sui prezzi, ma il Peugeot e-2008 GT in Italia parte da 42.100 euro.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!