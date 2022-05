Jeep mantiene la leadership tra i SUV in Brasile anche ad aprile

Aprile è stato un altro mese di grandi risultati per Jeep in Brasile. Il marchio di Stellantis ha venduto 10.831 unità, mantenendo la leadership tra i SUV con una quota di mercato pari al 22% e contribuendo agli ottimi risultati dell’anno in corso.

Con i risultati di aprile, Jeep ha conquistato l’8% del mercato brasiliano nel totale accumulato nel 2022, considerando i veicoli passeggeri e commerciali leggeri. Un risultato importante, che riflette una crescita dell’1,2%. rispetto alla quota conquistata nello stesso periodo dell’anno scorso. Nei primi quattro mesi dell’anno, Jeep ha già venduto 41.134 veicoli.

Jeep: 10.831 auto vendute in Brasile soltanto ad aprile

Aprile è stato anche il mese del lancio della prima Jeep elettrificata nel paese, la Compass 4xe ibrida plug-in, che ha segnato l’inizio di una nuova fase per il marchio con tecnologia e prestazioni senza precedenti nel segmento.

La Jeep Compass 4xe è l’unico 4×4 ibrido del suo segmento, con consumi fino a 25,4 km/l e un’autonomia di oltre 900 km in modalità ibrida, oltre a 44 km in modalità 100% elettrica. Spiccano anche le prestazioni del modello, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi e una velocità massima fino a 206 km/h.

Jeep ha anche lanciato il mese scorso il suo nuovo programma di relazioni in Brasile, Jeep Wave. Il programma è stato sviluppato pensando ai clienti che amano l’avventura e porta esperienze esclusive, vantaggi imperdibili e sconti senza precedenti per i fan del brand di Stellantis. Questo nuovo programma di relazione è per tutti coloro che vogliono avere un rapporto più stretto con Jeep ed è dedicato anche a coloro che non hanno una vettura della casa automobilistica americana.

Everton Kurdejak, senior vicepresidente delle operazioni commerciali di Jeep Brasile, ha detto che aprile è stato un mese molto speciale per Jeep, poiché nell’anno ha conquistato una quota di mercato espressiva in Brasile, con l’8%, e continua ad essere leader assoluto tra i SUV nel grande paese sudamericano. Un grande orgoglio e fiducia nel lavoro di tutto il team e della rete di concessionarie.

Ad aprile, Jeep ha lanciato il suo primo veicolo ibrido plug-in nel paese, la Compass 4xe, fornendo ai suoi clienti una versione elettrificata del suo popolare modello e ha anche introdotto Jeep Wave, il programma di relazioni di Jeep per essere più vicini ai suoi clienti e parla anche con quelli futuri.

La Jeep Compass 4xe venduta in Brasile viene importata direttamente dallo stabilimento di Melfi assieme al Renegade 4xe con sotto il cofano un gruppo propulsore ibrido plug-in costituito dal motore GSE Turbo da 1.3 litri abbinato a un powertrain elettrico montato posteriormente da 60 CV, che porta la potenza complessiva a 190 o 240 CV. Tra le altre caratteristiche proposte di serie abbiamo cruise control adattivo, avviso di uscita dalla corsia di marcia, monitoraggio dell’angolo cieco e varie modalità di guida fra cui scegliere.