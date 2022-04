Jeep Compass: prodotte 350 mila unità in Brasile

Sono ormai circa 6 anni che la produzione di Jeep Compass avviene in maniera continuativa presso lo stabilimento di Goiana, in Brasile. Il famoso modello della Casa automobilistica americana ha tagliato qualche giorno fa un traguardo davvero degno di nota. Difatti, dalla catena di montaggio è uscito l’esemplare numero 350 mila.

Jeep Compass, 350 mila unità e non sentirle: il suv conferma il successo nele classifiche di vendita

L’importante conquista ottenuta certifica ancora una volta quanto Jeep Compass sia una vettura di notevole successo e dal forte richiamo sulla clientela. Fin dal principio ha dato prova di essere una vera e propria forza della natura nel business. Nel corso di questi anni il veicolo è stato spesso lo sport utility bestseller nel Paese sudamericano. Inoltre, in diverse circostanze è entrato pure nella Top 10 assoluta dei successi commerciali.

Il periodo attuale è foriero di celebrazioni per la fabbrica del gruppo Stellantis di Goiana. Come abbiamo già avuto modo di raccontarvi in una precedente occasione la struttura ha celebrato i suoi primi 7 anni con oltre 1 milione e 200 mila macchine realizzate.

Al di là della Jeep Compass, uno dei fiori all’occhiello della compagnia sul suolo brasiliano, dal centro fuoriescono proposte dal forte riscontro popolare nella Nazione.

Ad esempio, sempre qui sorgono due ulteriori suv del brand di Fiat Chrysler, vale a dire Jeep Renegade e Jeep Commander. Interpretazioni agli antipodi del genere per eccellenza: se il primo punto presenta dimensioni compatte, il secondo vira nella direzione opposta, capace di ospitare fino a 7 persone. L’impianto dà poi vita al pick-up Fiat Toro, l’ennesima scommessa vinta dal conglomerato.

Tornando a Jeep Compass, ricordiamo che il Brasile è stato il primo Paese al mondo a vendere e commerciare l’attuale generazione. Gli ottimi risultati conseguiti hanno in seguito spinto verso la costruzione anche altrove, in Messico, negli Stati Uniti e nella nostra Italia.

Naturalmente, le unità prodotte a Goiana non sono immesse solo per la terra carioca, bensì vengono esportate in molteplici Paesi dell’America Latina. Tra di loro segnaliamo Messico, Colombia, Argentina, Perù, Venezuela, Cile, Guatemala, Ecuador, Bolivia, Honduras, Paraguay, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Uruguay e Panama, Uruguay.

